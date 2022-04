Ilaria Collu in corsa per il Municipio 

Per conquistare il Municipio di Pula, si dovrà misurare con avversari abituati a combattere sul fronte elettorale, ma stavolta non potrà contare sull’appoggio dei vecchi alleati. Nonostante tutto Ilaria Collu, 45 anni, una laurea in Scienze politiche con master in Criminologia e Psicologia giuridica, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, è pronta a scendere in campo in vista delle elezioni comunali del 12 giugno.

Come mai ha deciso di candidarsi?

«Pula è un grande paese, con enormi potenzialità che la rendono unica agli occhi di tutti: amministrarla è un immenso privilegio come lo è il poter rappresentare il prossimo. Per questo ho raccolto l’invito più alto del mio percorso di vita: la politica è un meraviglioso strumento che può migliorare la vita di tutti».

Di questo nuovo progetto non farà parte la sindaca, Carla Medau: i vostri rapporti ultimamente si sono fatti piuttosto tesi.

«Sono sempre stata e sono leale tuttora al mandato amministrativo. Il rapporto è di piena collaborazione, continuerò a portare avanti sino all’ultimo giorno del mandato l’incarico che mi è stato conferito per completare il nostro programma».