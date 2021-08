Il volo di Luiu: è argento! 

Un’altra pagina di storia dell’atletica sarda in questo pazzesco 2021. Stavolta la firma è di Massimiliano Luiu: il saltatore in alto sassarese ha conquistato ieri la medaglia d’argento ai mondiali Juniores al Karasani Stadium di Nairobi in Kenia con 2,17, nuovo primato personale e record sardo di categoria che prima condivideva con Eugenio Meloni alla misura di 2,16.

La cavalcata

Luiu sapeva di stare bene e si presentava con il desiderio di riscattarsi dai campionati Europei di Tallinn dove non riuscì ad agguantare la finale. Le condizioni erano buone, la sua forma ottima: chiodate gialle sgargianti, espressione decisa ed esordio a 2 metri, poi 2,06, 2,10, 2,14 e infine un sopraffino 2,17. Nessun errore, nessuna imperfezione: l’alfiere della Libertas Sassari ha proceduto in maniera lineare, senza mai perdere la concentrazione guidato dagli spalti dall’ex recordman italiano nell’alto Enzo Del Forno. Davanti a lui solamente l’israeliano Yonathan Kapitolnik primo con un eccellente 2,26 mentre sul terzo gradino del podio è salito il polacco Mateusz Kolodziejski con 2,17 stabilito al terzo e ultimo tentativo.

Festa azzurra

L’argento di Luiu è la prima medaglia conquistata dalla spedizione azzurra ai mondiali Juniores: palpabile l’emozione e la felicità da parte di tutti gli azzurrini che hanno tifato calorosamente un Luiu raggiante, protagonista di un 2021 di altissimo livello in cui ha ottenuto anche due titoli italiani di categoria sia al coperto, sia all’aperto.

L’allenator e

Felice Crescenzio Carboni che segue il vicecampione mondiale dall’età di sei anni: «Massimiliano è stato bravissimo ma può fare ancora meglio», dice il tecnico. «Ha tranquillamente sulle gambe la misura di 2,20 deve solo trovare la gara giusta». Quale il futuro del suo pupillo? «Spero entri in un ente militare, poi si vedrà: averlo portato sino a qui è già un successo». Un auspicio che sembra un’anticipazione.

