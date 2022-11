Il vivaio spinge il Tc Cagliari  

Un buon avvio di campionato, che sta portando entusiasmo nel circolo di Monte Urpinu. «Stiamo vedendo un clima fantastico al circolo. Tanta gente che si avvicina, i ragazzi della scuola e quelli dell'agonistica che vengono a supportare le squadre. Siamo contenti, certamente ci fa piacere anche quando ci accompagna il risultato sportivo, ma non è quella la cosa più importante», conclude il tecnico di Temperley. Domenica, le cagliaritane giocheranno a Pesaro, sui campi del Tc Baratoff, ancora al palo con tre sconfitte. E domenica cercheranno i primi punti stagionali i ragazzi di Stefano Mocci, che fin qui hanno raccolto tre sconfitte (una in casa e due oltre Tirreno), nei tre match del girone 1 di A2 maschile schierando anche in questo caso una squadra a forte trazione locale, con i tre ragazzi del vivaio Alberto Sanna (under 18), Nicola Porcu e Mattia Secci, coadiuvati dal belga Julien Cagnina. Nel prossimo turno, a Cagliari arriva la Canottieri Padova, a quota 1 in classifica.

Una vittoria che conferma l'imbattibilità del Tc Cagliari nel girone 2 del campionato nazionale di Serie A2 a squadre (con due vittorie in casa e un pareggio in trasferta) e il terzo posto alle spalle della capolista Tc Padova (che non ha ancora riposato) e del Ct Palermo.

Nel tennis, spesso, schierare un tennista del vivaio pare essere una tassa da pagare, perché il regolamento ti obbliga. E in certi casi diventa una scommessa, sperando che il vivaio avversario sia meno attrezzato, meno “pronto” del tuo. Quindi, se vinci con più giocatori del tuo vivaio in campo, la gioia è doppia. Una gioia moltiplicata per tre, domenica scorsa a Monte Urpinu, dove il Tc Cagliari ha battuto 3-1 il Tennis Training Foligno schierando solo ragazze del vivaio: le sorelle Barbara e Marcella Dessolis e Beatrice Zucca (la seconda under 18, la terza under 16).

«Per la vittoria siamo contenti, perché le tre ragazze che hanno giocato sono del vivaio. Questo è molto importante per il circolo, perché sappiamo che abbiamo una grandissima squadra con Despina Papamichail, Nuria Brancaccio e tutte quelle che ci possono aiutare, ma sappiamo anche che abbiamo tre giocatrici del vivaio che riescono ad essere molto competitive. Quindi, questo ci fa molto piacere», dice il capitano Martin Vassallo Arguello.

Atmosfera nuova

Un buon avvio di campionato, che sta portando entusiasmo nel circolo di Monte Urpinu. «Stiamo vedendo un clima fantastico al circolo. Tanta gente che si avvicina, i ragazzi della scuola e quelli dell'agonistica che vengono a supportare le squadre. Siamo contenti, certamente ci fa piacere anche quando ci accompagna il risultato sportivo, ma non è quella la cosa più importante», conclude il tecnico di Temperley. Domenica, le cagliaritane giocheranno a Pesaro, sui campi del Tc Baratoff, ancora al palo con tre sconfitte. E domenica cercheranno i primi punti stagionali i ragazzi di Stefano Mocci, che fin qui hanno raccolto tre sconfitte (una in casa e due oltre Tirreno), nei tre match del girone 1 di A2 maschile schierando anche in questo caso una squadra a forte trazione locale, con i tre ragazzi del vivaio Alberto Sanna (under 18), Nicola Porcu e Mattia Secci, coadiuvati dal belga Julien Cagnina. Nel prossimo turno, a Cagliari arriva la Canottieri Padova, a quota 1 in classifica.

Italia qualificata

Con il 3-0 rifilato all'India, l'Italia si qualifica per i quarti di finale delle Junior Davis Cup by Bnp Paribas Finals, in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Come nella prima giornata, ancora una doppietta per l'algherese Lorenzo Carboni, che vince sia il singolare, battendo 6-3, 6-4 Kriish Ajay Tyagi, sia il doppio, in coppia con Lorenzo Angelini, spuntandola 7-6(5), 2-6, 10-8 sullo stesso Tyagi e su Rushil Khosla. Nel secondo singolare, Federico Cinà ha superato con un doppio 6-2 Khosla. Oggi, gli azzurrini sfidano la Repubblica Ceca per il primo posto del Gruppo B.



