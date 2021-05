Il virus taglia guadagni e stipendi 

Stanchi, stressati, impauriti e più poveri. L’effetto pandemia sui lavoratori è stato devastante. Un terremoto socio-economico che non ha fatto eccezioni, colpendo dipendenti e autonomi, contratti precari e stabili, e che darà tuttavia forse gli effetti peggiori entro la fine dell’anno, secondo l’analisi redatta dalla Fondazione dei consulenti del lavoro.

Il rapporto dal titolo: “ Gli italiani e il lavoro dopo la grande emergenza ” ha però fatto emergere altre criticità di questo periodo particolare: l’emergenza sanitaria, i ripetuti lockdown, l’esodo forzato di milioni di italiani verso lo smart working e di altrettante persone in cassa integrazione a causa della chiusura di buona parte delle attività produttive hanno infatti messo in particolare all’angolo le figure professionali più generiche, prive di quelle competenze digitali oggi più indispensabili che mai.

Numeri

Retrospettive a parte, il virus ha dimostrato di aver colpito soprattutto le tasche degli italiani. Secondo l’indagine statistica dei consulenti del lavoro quasi un terzo dei lavoratori (il 32,5%) ha registrato dalla comparsa del Covid una diminuzione del reddito da lavoro. Un calo delle entrate che, con un prevedibile effetto domino, ha avuto ripercussioni sulle economie familiari per la maggioranza dei cittadini. Il 44,2% dei lavoratori ha dovuto non a caso tagliare le spese di tutti i giorni, ricorrendo (nel 4,4% dei casi) a prestiti per mantenere il proprio tenore di vita.

Il portafogli più leggero, la perdita del posto, definitiva o temporanea che fosse, ha travolto quindi la quotidianità di milioni di persone sconvolgendone l’esistenza. «Dopo un anno di pandemia – spiega il report - il mood dei lavoratori italiani è un mix di sensazioni che vanno dalla preoccupazione (26,9%) alla stanchezza (20%) per un anno impegnativo che ha portato molti di loro a confrontarsi con la paura di perdere il posto di lavoro e la fatica di inseguire cambiamenti e innovazioni che si sono succeduti con inaspettata velocità».

Previsioni nere

Il senso di frustrazione è stato amplificato proprio da questo fattore: la percezione di una carenza di competenze che con il boom del lavoro agile si è fatta più evidente. Ma non solo: «Chi ha avuto più difficoltà, ad attrezzarsi, a collegarsi, a gestirsi con i figli a casa, non solo “boccia” lo smart working, ma inizia anche ad avvertire in misura rilevante un senso di marginalizzazione rispetto alle dinamiche aziendali, penalizzazione della carriera e vera e propria disaffezione verso il lavoro».

Un clima negativo che avrà un’eco tutt’altro che breve. Oltre un lavoratore su quattro teme infatti che entro l'anno ci saranno cambiamenti che porteranno ad un peggioramento della sua condizione. Mentre quasi il 15% è preoccupato di perdere il lavoro a seguito di licenziamenti o mancati rinnovi contrattuali. Un’incertezza che per il 3,5% del campione è ormai una sicurezza dopo un anno di economia andata avanti a singhiozzo.

