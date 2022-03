«Il virus non c’è, ma i divieti sì» 

Si adottano nuove norme, ma nulla cambia per il comparto suinicolo in Sardegna. E la crisi del settore si fa sempre più forte. Lo denuncia Salvatore Frongia, presidente del settore agroalimentare di Confindustria Sardegna centrale e uno dei titolari del salumificio Rovajo di Desulo. L’Unità di progetto della Regione, braccio operativo per la lotta alla peste suina africana, ha emanato qualche giorno fa un nuovo provvedimento che protrae le limitazioni infinite per gli allevamenti, la trasformazione e l’esportazione delle carni.

I divieti

«La pubblicazione è avvenuta in silenzio, complici anche gli ultimi fatti di cronaca, tra guerra in Ucraina e proteste per i rincari - precisa Frongia -. Resta in vigore il divieto all’esportazione di carni sarde e loro derivati senza deroga alcuna, nemmeno rispetto agli allevamenti certificati e indipendentemente da quelle che erano le ultime zone rosse dove, oltre tre anni fa, furono identificati gli ultimi casi di contagio. Un divieto in vigore da undici anni. Rimane vigente anche quello di introdurre carni sarde negli stabilimenti autorizzati all’esportazione, anche quando ne garantiscano la completa separazione del ciclo di lavorazione». Una norma che chi fa parte del settore considera una sconfitta a tutto campo.

Regole dure

«In questi anni non sono mancate le proposte di allevatori e trasformatori - prosegue l’imprenditore -. Gli operatori del comparto non sono mai stati ascoltati. Non ci aspettavamo questo perdurare di regole durissime, considerato che anche i commissari europei non hanno rilevato la circolazione del virus, ma solo la presenza di qualche maiale allo stato brado. I residui di allevamento brado non giustificano la permanenza della Sardegna nella zona rossa della peste suina». Tra le proposte degli operatori per uscire dall’impasse in cui l’Isola si contorce da decenni, c’è quella di dare incentivi per limitare l’allevamento di maiali allo stato brado. E di permettere l’esportazione di quei prodotti i cui trattamenti, come la lunga stagionatura, inattivano il virus. «La Sardegna, anche quando poteva esportare, non ha mai portato il virus fuori dai suoi confini - chiosa Frongia -. Eppure siamo ancora vittime di norme restrittive che non fanno altro che deprimere un settore che potrebbe essere fiorente».