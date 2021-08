«Il virus l’ha ucciso in otto giorni» 

Se l’è portato via il Covid in soli otto giorni. Prima una febbre persistente, poi le difficoltà respiratorie e il ricovero in ospedale. Non ce l’ha fatta Giambattista Sposito vinto dal virus che ancora uccide, a soli 58 anni. Noto ristoratore gestore dell’Osteria Moderna a Cagliari si è spento in un letto del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Binaghi dove hanno fatto di tutto per salvargli la vita.

«Mio padre non aveva ancora fatto il vaccino», racconta la figlia Federica, «non aveva nessuna patologia ma il virus lo ha ucciso in appena otto giorni. Mi diceva che stava meglio invece martedì scorso la situazione è precipitata ma quando è arrivato in ospedale i polmoni erano ormai compromessi».

Lutto nella politica

La notizia della sua improvvisa morte ha scosso anche il mondo della politica. Sposito, che viveva a Quartu, era infatti candidato nelle file di Forza Italia a sostegno di Christian Stevelli alle ultime elezioni amministrative. Dario Giagoni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, era un suo grande amico e l’ha voluto ricordare sui social con un commosso messaggio di addio: «Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto. Non ci sono parole, amico mio: solo lacrime». Poi ha aggiunto: «C’eravamo visti di recente, sapevo che non era vaccinato ma credo che fosse perché era molto assorbito dal lavoro, con tutte le chiusure che ci sono state pensava solo a quello. Credo avesse intenzione di farlo più avanti». Anche il gruppo di Forza Italia Quartu ha espresso parole di cordoglio sulla pagina Facebook. «Siamo molto addolorati. Ci ha lasciato Giambattista Sposito. Un uomo perbene e sempre cortese con tutti». Parole commosse anche da Antonello Picci, commissario provinciale di Forza Italia: «Siamo molto dispiaciuti, è stata una bruttissima sorpresa. Ricordiamo l’uomo onesto ed educato. Era originario di Santa Teresa di Gallura ma da tempo risiedeva a Quartu dove si era avvicinato al mondo della politica e in particolare a Forza Italia». Così lo ha invece ricordato Christian Stevelli: «Era una persona a modo e molto conosciuta che aveva deciso di candidarsi con una delle liste a mio sostegno».

Tragedia inattesa

Pare che Sposito non avesse altre patologie. Stava bene quando all’improvviso ha avuto la febbre. La situazione è degenerata in poco tempo tanto da richiedere il ricovero. Il ristorante era già stato chiuso da qualche tempo a seguito della positività di alcuni dipendenti, ma mai nessuno si sarebbe aspettato un così tragico epilogo.

RIPRODUZIONE RISERVATA