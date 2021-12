Il virus corre, il sindaco: bar chiusi 

I bar restano chiusi. Almeno finché non si capisce come la pandemia potrà svilupparsi. La decisione rigorosa è stata adottata dal sindaco di Paulilatino, alla luce di 15 contagi, dopo settimane di tranquillità. A Ghilarza i contagi continuano a crescere: gli ultimi dati parlano di 120 positivi al Covid. Di questi 60 sono bambini, in prevalenza della scuola primaria. A fronte di 1700 famiglie 61 registrano in casa la presenza di positivi.

Decisione drastica

Il sindaco Domenico Gallus, nella tarda mattinata di ieri, in un video ha illustrato ai cittadini la situazione del paese: «Con profonda tristezza devo dire che il virus ha ripreso a circolare tra i nostri concittadini. Sono circa 15 i casi che si sono sviluppati tra ieri sera e stamattina. Riguardano tutti ragazzi molto giovani. Ho preso subito decisioni molto drastiche ma che ritengo necessarie: da oggi tutti i bar saranno chiusi in attesa di capire meglio il numero dei casi, temo infatti possano aumentare. Per adesso si tratta di 15 persone che sono positive al tampone rapido, ma che hanno tutti sintomi». Gallus quindi aggiunge: «Invito tutti a seguire le norme importanti: mascherina fissa anche all’aperto, con o senza presenza di gente, distanziamento sociale e igiene frequente delle mani. Certamente in questi ultimi tempi si è abbassata la guardia: non deve più succedere».

Ghilarza

«Il virus sta circolando nelle famiglie, si tratta di persone che si trovavano già in quarantena e in quasi tutti i nuclei coinvolti ci sono bambini positivi», spiega il sindaco Stefano Licheri. La scelta è dunque quella di non prendere ulteriori provvedimenti. A Ghilarza intanto cambiano le modalità di somministrazione dei vaccini per i cittadini del Guilcier domani. A causa del numero ridotto dei vaccini da somministrare, la giornata seguirà infatti la consueta modalità di prenotazione e non più l'Open Day senza prenotazione come era stato inizialmente annunciato. Ad Abbasanta oggi all’agorà consegna dei moduli per la vaccinazione del 30 e della possibile data del 15 gennaio.