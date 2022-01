Il virus attacca i rossoblù 

Immediata la comunicazione da parte della società, che ai tre aggiungeva anche la positività di Oliva, ancora in isolamento in Uruguay e quindi senza alcun contatto col gruppo squadra. Una positività emersa prima del rientro in Italia, col centrocampista che aveva chiesto di non pubblicizzare la notizia, protetta con generici motivi personali. Ma era stato Mazzarri, nel dopogara di martedì col Bologna, a sollevare il velo, ufficializzando le condizioni del numero 21 del Cagliari. Come se non bastasse, poco prima di dirigersi in aeroporto, anche Grassi segnalava qualche problema: era sufficiente un nuovo tampone per togliere ogni dubbio e aggiungere l'ex Parma alla lista dei rossoblù in isolamento.

Ma l'incubo Covid ha viaggiato sul charter che ha portato i rossoblù nella Capitale, perché i tamponi previsti per questa mattina potrebbero regalare nuovi forfait. Il Cagliari fin qui aveva pagato dazio al Covid con Nahitan Nandez (trovato positivo al rientro dalle vacanze in Uruguay) e con Edoardo Goldaniga (costretto a ritardare le visite mediche e la firma sul contratto). Ieri, però, l'emergenza virus è esplosa ad Asseminello. Le prime avvisaglie si sono avute con i tamponi cui il gruppo squadra si era sottoposto venerdì: alcune positività da accertare e altri casi dubbi. Tutto rimandato ai molecolari del sabato mattina, anche se le condizioni di Lovato e Bellanova sembravano subito lasciare pochi dubbi. E infatti, ieri mattina le conferme: Lovato, Bellanova e Aresti (tutti vaccinati) positivi e subito in isolamento domiciliare, come da protocollo.

La variante Omicron supera i cancelli di Asseminello e semina il panico anche nel Cagliari. La notizia di ieri ha stravolto la vigilia della trasferta di questa sera con la Roma. Quattro giocatori positivi al Covid (il terzo portiere Simone Aresti, il neo rossoblù Matteo Lovato, la grande rivelazione Raoul Bellanova e il mediano Alberto Grassi, tutti vaccinati e asintomatici, spiega la società), che si aggiungono a Christian Oliva e ben cinque elementi della Primavera di Alessandro Agostini: abbastanza per suggerire di annullare in fretta e furia la conferenza prepartita di Walter Mazzarri.

Focolaio ad Asseminello

Immediata la comunicazione da parte della società, che ai tre aggiungeva anche la positività di Oliva, ancora in isolamento in Uruguay e quindi senza alcun contatto col gruppo squadra. Una positività emersa prima del rientro in Italia, col centrocampista che aveva chiesto di non pubblicizzare la notizia, protetta con generici motivi personali. Ma era stato Mazzarri, nel dopogara di martedì col Bologna, a sollevare il velo, ufficializzando le condizioni del numero 21 del Cagliari. Come se non bastasse, poco prima di dirigersi in aeroporto, anche Grassi segnalava qualche problema: era sufficiente un nuovo tampone per togliere ogni dubbio e aggiungere l'ex Parma alla lista dei rossoblù in isolamento.

Fiato sospeso

Niente lista dei convocati, la comitiva rossoblù è partita nel pomeriggio con un charter per Roma, dove si è poi chiusa in albergo. E dove questa mattina, prima del risveglio muscolare, tutto il gruppo squadra si sottoporrà a un nuovo controllo. La speranza è quella di non perdere altri elementi, con un occhio al protocollo in vigore, quello approvato dal Consiglio di Lega il 6 gennaio, che richiede la presenza di almeno 13 giocatori, di cui almeno un portiere, tra quelli iscritti alla prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003, per poter giocare. In attesa che entri in vigore il nuovo protocollo, che richiede almeno il 35% dei positivi per arrivare a un rinvio. Intanto, i positivi dovranno stare in isolamento una settimana, prima di poter verificare la carica virale con un nuovo tampone. Salteranno, quindi, la gara di questa sera all'Olimpico contro la Roma e quella di mercoledì sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Con la speranza di rientrare in tempo per la sfida di domenica prossima alla Domus contro la Fiorentina.

