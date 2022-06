Il virus alza la testa, a Cagliari è record di nuovi contagi 

Nell’ultima settimana sono salite da 22 a 99 le province con aumento dei nuovi casi, dal +1,3% di Trapani al +104,1% di Pordenone; ma è Cagliari che registra la vera impennata, con un’incidenza superiore ai 500 casi per 100mila abitanti (532), la più alta in Italia. Nella settimana tra l’8 e il 14 giugno, in Sardegna (dove ieri si sono registrati quattro morti e 1.413 positivi) è peggiorato il dato dei casi attualmente positivi (740 per 100mila abitanti) e quello dei nuovi casi (+30,6%). Cagliari con 532 fa registrare un + 42%; il Sud Sardegna 495 (+ 32,6%), Oristano 411 (+ 19,5%), Nuoro 233 (-4,7%) e Sassari 196 (+ 34,2%).

Mentre il governo allenta ulteriormente l’obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso, il dato settimanale sull’andamento dell’epidemia rivela che la curva dei contagi torna a salire segnando un +32,1% delle nuove infezioni e +6,1% dei decessi. Lievemente giù i ricoveri ordinari (-3,3%), mentre scendono le terapie intensive del 16,4%, però un calo che va rallentando. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe. «L’aumento dei casi riguarda quasi tutte le regioni italiane ed è verosimilmente trainato dalla sottovariante Omicron BA.5», spiega il presidente Nino Cartabellotta.

Il caso Sardegna

Nell’ultima settimana sono salite da 22 a 99 le province con aumento dei nuovi casi, dal +1,3% di Trapani al +104,1% di Pordenone; ma è Cagliari che registra la vera impennata, con un’incidenza superiore ai 500 casi per 100mila abitanti (532), la più alta in Italia. Nella settimana tra l’8 e il 14 giugno, in Sardegna (dove ieri si sono registrati quattro morti e 1.413 positivi) è peggiorato il dato dei casi attualmente positivi (740 per 100mila abitanti) e quello dei nuovi casi (+30,6%). Cagliari con 532 fa registrare un + 42%; il Sud Sardegna 495 (+ 32,6%), Oristano 411 (+ 19,5%), Nuoro 233 (-4,7%) e Sassari 196 (+ 34,2%).

Tesoretto dissipato

Colpa, forse, della partenza col botto della stagione turistica? «No», dice Ferdinando Coghe, direttore sanitario e del laboratorio di analisi dell’azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. «Abbiamo dissipato il tesoretto messo da parte con tanto sacrificio, ecco cos’è accaduto. Tra i campioni che abbiamo sequenziato neanche uno appartiene a un turista». Il dottor Coghe si riferisce ai tamponi molecolari esaminati nell’ultima indagine sulle varianti che spiega il perché dell’accelerazione della corsa del virus.

Il sequenziamento

«Abbiamo sequenziato 52 campioni e individuato Omicron BA.2 nei sottotipi che si stanno presentando in questo momento. Sono venute fuori cinque BA.5 e due BA.4; ciò significa che sull’intero campione esaminato abbiamo il 10% di BA.5, e siamo intorno al 12% di nuovi casi se contiamo anche BA.4». Sottovarianti più contagiose, soprattutto Omicron BA.5, di cui il primo caso nell’Isola è stato individuato una settimana fa dal laboratorio dell’Aou di Cagliari. «Il paziente l’ha portata dal Lazio. In una settimana i casi sono passati da uno a cinque; numeri piccoli, è vero, ma mettono in luce un forte incremento percentuale della circolazione». I campioni, «provengono da un ampio cluster del centro-sud Sardegna, più una quota del centro-nord, perché lavoriamo in collaborazione col laboratorio dell’Aou di Sassari».

Non abbassare la guardia

Con meno mascherine in giro, cosa dobbiamo aspettarci? «Niente di buono. Stiano abbassando la guardia in un momento in cui ci allontaniamo sempre di più dall’ultima dose vaccinale, il che significa che le nostre difese immunitarie si riducono e quindi siamo più esposti». Certo, il vaccino in qualche modo protegge ancora, («Raccomando la quarta dose a chi dovrebbe farla e auspico che in autunno sia disponibile il vaccino più aggiornato»), ma la prudenza non deve venir meno. «È necessario che tutti tengano un atteggiamento rispettoso della propria salute e di quella degli altri. Vuol dire evitare situazioni che ci espongono al contagio e che portano a un’impennata di casi. Volersi bene è volere bene anche al prossimo. Se gli ospedali si riempiono di pazienti Covid, vengono penalizzati tutti i pazienti con altre patologie. La gente lo deve capire».

