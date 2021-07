Il Villasimius scommette su Prastaro 

Il Villasimius scommette su Antonio Prastaro, tecnico di grande esperienza. Nel palmares del tecnico, classe 1972, la vittoria di due campionati di Promozione, con Muravera e Nuorese, e lo storico successo nella Coppa Italia regionale col Tonara. Il torneo di Promozione (stagione 2009/2010) vinto con la Nuorese segna il record di punti (76), ancora imbattuto, nel girone B. Ha fatto una lunga gavetta nelle scuole calcio e settori giovanili dove vanta il titolo di Campione d’Italia con gli Allievi del Sant’Elena e il titolo regionale Allievi con la Sigma. Ora ancora Sarrabus dopo la breve esperienza col Castiadas. Prastaro avrà a disposizione una rosa rinnovata. Tra i volti nuovi il bomber argentino Marcos Cordary (classe 1999), con esperienze in Spagna (D) e in Eccellenza, che farà coppia con l’esperto Matteo Verri, ex Castelsardo e Nardo. Ancora: il centrocampista Daniele Giuliano (1999), cresciuto nelle giovanili del Palermo e reduce da una buona stagione in D col Campiglione, il difensore argentino Lucas Basualdo Reydó, ex Gallipoli (Serie D), l’ex Torres e Nuorese Antonio Pili, l’esterno sinistro Simone Contu, il centrocampista Fabrizio Frau e il difensore Pierluigi Porcu. Tra i confermati il portiere Alessandro Arrus e il centrocampista offensivo Michele Cireddu.

Prastaro, perché ha scelto Villasimius?

«Non ho pensato alla categoria. Ho scelto le persone, sposando il progetto propostomi».

Cosa le ha chiesto il club?

«Mi ha presentato un programma pluriennale. Per questa stagione l’obiettivo è quello di gettare le basi allestendo un organico che possa lavorare assieme per lungo tempo. Cercheremo di mantenere la categoria poi si vedrà».

La dirigenza è attivissima sul mercato.

«Siamo in piena sintonia. Mancano ancora alcuni tasselli. Cerchiamo profili giusti per il programma che ci siamo prefissati».

Quale campionato aspetta?

«Molto difficile anche perché si rientra da quasi un anno di inattività. Sarà molto equilibrato. Ci sono società che stanno investendo tanto. Sicuramente un torneo avvincente».

Lei conosce bene la categoria.

«È da qualche anno che manco dalla Promozione. Ci sono giocatori di categoria superiore che alzano l’asticella a livello tecnico».

Quale contributo darà Prastaro al Villasimius?

«Sicuramente massimo impegno, un preciso metodo di lavoro, programmazione. Il tutto senza patemi d'animo e pressioni. Per ottenere risultati ci vuole tempo e molto lavoro».

Quando inizierete la preparazione?

«Dopo Ferragosto».

Ancora nel Sarrabus dopo la breve avventura col Castiadas.

«Un posto meraviglioso. Un privilegio poterci lavorare. Sono felice di essere qua».

Ha avuto altri contatti?

«Ci sono state altre proposte ma ripeto i dirigenti del Villasimius mi hanno saputo motivare sulla scelta. Inoltre Villasimius è una realtà affamata di calcio che vanta una struttura che anche squadre di categoria superiore sognano».

