Il Villasimius ne fa cinque 

Villasimius 5

Atletico Cagliari 1

Villasimius (4-4-2): Maine, Marci, Valentini (45’ st Mameli), P. Porcu, Bonfigli, Arnaudo (18’ st N. Matta), Iesu (39’ st Masullo), La Valle, Diouf (30’ st Tarico), Cirlini (19’ st Correa), Sabatel. In panchina Angioni, Cadelano, Sirigu, Mameli, Miranda. Allenatore Antonio Prastaro.

Atletico Cagliari (4-4-2): Piroddi, Piras (44’ Tassi), Mercenaro, Sedda (6’ st Montisci), Farci (22’ st Sannio), Aresu, Littera, Brignone, Vacca (10’ st Monni), Gere, Suella (32’ st Piano). In panchina Simula, Sanyang, Rocca, F. Porcu, Pionca, Piano. Allenatore Massimo Trogu.

Arbitro : Samuele Fronteddu di Nuoro.

Reti : 18’ pt Valentini, 23’ pt e 40’ pt Diouf, 33’ pt La Valle, 7’ st Iesu, 40’ st Mercenaro.

Note : espulso dalla panchina Giorgio Piras; ammoniti Aranudo, Cirlini, Vacca, Monni, Tassi, Aresu.

Villasimius . Pokerissimo del Villasimius contro l’Atletico Cagliari. Tre punti che permettono ai sarrabesi di stare da soli al primo posto grazie anche allo stop dei cugini del Castiadas. I cagliaritani restano a sei.

Il Villasimius prende subito le redini del gioco e con Diouf va vicin o al gol in due occasioni. Prima coglie la traversa da due passi, poi supera anche il portiere ospite ma calcia sul fondo. Il gol arriva al 18’ con il giovane Valentini che non lascia scampo a Piroddi. Cinque minuti dopo il raddoppio: passaggio filtrante di La Valle per Diouf che con un diagonale spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali. Al 33’ il tris, pallone teso di La Valle dalla sinistra deviato, Piroddi è ancora battuto. Al 40’ Valentini pesca Diouf in area, il senegalese con un tiro potente sul primo palo firma la doppietta.

La ripresa

Nella ripresa, al 7’ Iesu riceve palla sulla sinistra, si libera del suo marcatore e calcia sul secondo palo dal vertice sinistro dell’area, Piroddi non ci arriva. Cinque a zero. Nel finale, l’Atletico accorcia le distanze con Mercenaro che insacca di testa su schema di calcio d’angolo. «Siamo contenti per la prestazione», dice l’attaccante del Villasimius, Pape Ibrahima Diouf. «La strada è quella giusta. Bisogna continuare così».

