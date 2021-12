Il Villasimius incanta 

villasimius 3

orrolese 0

Villasimius (4-3-1-2) : Arrus, Massessi (30’ Fernandez), Contu (23’ st Cireddu), Pili, Porcu (40’ st Tesio), Chessa, Frau, Medda (41’ st Marci), Sanna, Secci (21’ st Zinzula), Baraye. In panchina Pani, Matta, Ndiaye, Sirigu. Allenatore Prastaro.

Orrolese (4-4-2) : Mariano Atzeni, Cogoni (36’ st Sitzia), A. Pisano (1’ st E. Pisano), Mirko Atzeni (42’ st Melosu), M. Mura, M. Pisano (15’ st Laconi), S. Mura, Medda, Demuro (21’ st Anedda), M. Podda, Vitellaro. In panchina Schirru, Prasciolu, Farci, L. Podda. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Pergola di Cagliari.

Reti : 26’ pt Baraye, 37’ pt Secci, 32' st (r) Pili.

Note : ammoniti Massessi, S. Mura, M. Mura, Cogoni.

Villasimius. Il Villasimius risponde alla Monteponi superando con merito l’ostica Orrolese. Gli uomini di Antonio Prastaro restano a sette punti dalla vetta. I sarrabesi scendono in campo con grande determinazione rendendosi pericolosi con Secci, Boi e con una deviazione area di Frau con palla che sorvola di poco la traversa.

Il vantaggio

Il vantaggio arriva al 26’ al termine di un'azione corale finalizzata da Baraye che, su assist di Marco Sanna, stoppa la palla piazzandola alla sinistra di Mariano Atzeni. Al 37’ Frau serve dalla destra l'accorrente Secci che calcia di prima intenzione, Atzeni è battuto.

Nella ripresa, il Villasimius continua a premere. Subito dopo il via, Atzeni si oppone a un tiro ravvicinato di Pili su cross dalla sinistra di Contu. Al 18’ Medda smarca Marco Sanna che da posizione defilata calcia a lato. Poco più tardi Cireddu lanciato a rete si fa ipnotizzare da Atzeni che devia in angolo. Al 27’ bel tiro di Podda, Arrus non si fa sorprendere. Al 32’ imbucato di Medda per Baraye che entra area e viene steso da un difensore ospite. È rigore: lo specialista Pili trasforma.

