Villasimius 4

Villamassargia 0

Villasimius (4-3-3) : Maine, Bonfigli, Marci, Fernadez, Sabatel, Cirlini (41’ st Matta), Arnaudo, Pomiro (30’ st Correa), Taricco, Iesu (40’ st Diouf), La Valle (41’ st Masulla). Allenatore Antonio Prastaro.

Villamassargia (4-4-2) : Steri, Angioni (39’ st Cuccu), Orgiana, Contu, Ariu, Farci, Ciccu, Melis (35’ st Ballocco), Milia, Mulas, Marteddu (26’ st Valentino). Allenatore Mauro Corona.

Arbitro : Gianluigi Deriu di Oristano.

Reti : 25’ pt (r) e 42’ pt Pomiro, 30’ pt Tarico, 25’ st La Valle.

Villasimius. Un Villasimius irresistibile vince lo scontro fra le seconde col Villamassargia, volando in solitudine in vetta alla classifica: 4-0 il risultato finale per la squadra di Antonio Prastaro al termine di una gara molto combattuta, nonostante il risultato. Un Villasimius in stato di grazia, formato in gran parte da giocatori argentini, arrivati durante l’estate. Prastaro è riuscito a creare un gruppo compatto: la squadra segna molte reti e fa già vedere un bel calcio. Il Villamassargia nulla ha potuto contro l’avversario, subendo tre reti già nel primo tempo.

Il Villasimus passa in vantaggio al 25’: fallo di mano in area avversaria e l’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri fa centro il sudamericano Pomiro. Cinque minuti dopo il raddoppio segnato dal sedicenne Massimo Taricco, figlio di Mauricio Taricco, ex giocatore del Tottenhan, ora residente a Villasimius. Spettacolare la rete: un destro al volo col pallone che si insacca all’incrocio. Al 42’ il terzo gol, siglato ancora da Pomiro : in contropiede La Valle serve il bomber argentino che salta il suo avversario diretto infilando Steri in diagonale.

Nella ripresa dopo i legni colpiti da Melis e Lesu, il quarto gol del Villasimius al 25’ con La Valle su assist di Carlini.

