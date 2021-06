Il viaggio in bottiglia della Sardegna 

Si rafforza il legame tra Ichnusa e la Sardegna. Con l’obiettivo anche di offrire un ritorno di immagine per l’Isola. La nuova iniziativa si chiama “Il Nostro Orgoglio”, «ideale prosecuzione di un percorso di valorizzazione e tutela del territorio della nostra Sardegna che, nel 2018, ha coinvolto prima i dipendenti del birrificio, poi le comunità locali, nella pulizia di diverse aree e spiagge dell’isola», sottolinea Leo Gasparri, responsabile Comunicazione di Ichnusa.

I luoghi del cuore

Sei giornate per riscoprire tre luoghi del cuore e senza tempo, tre murales che nasceranno dall’incontro tra giovani artisti sardi e esperti del territorio e bottiglie di birra in edizione limitata con un’etichetta che invoglia a visitarle e (ri)scoprirle. Ecco gli ingredienti di “Il Nostro Orgoglio”. Nello sviluppare l’iniziativa, Ichnusa ha scelto tre luoghi “simbolo” dell’Isola, tra circa 400 “Luoghi del cuore” identificati da 100 giovani sardi. Da questa ricerca sono stati selezionati il canyon di Gorropu (il più grande e selvaggio d’Italia, una gola scolpita dal vento e dal Rio Flumineddu in 200 milioni di anni); Capo Pecora, gioiello della Costa Verde e dell’Iglesiente e il Parco di Porto Conte, ad Alghero.

I dettagli dell’iniziativa

Le esperienze alla riscoperta del territorio dureranno in media 4-5 ore e prevedono trekking di difficoltà variabile e, per alcune escursioni, la possibilità di effettuare parte del percorso a cavallo o in e-bike. Si parte con il Canyon di Gorrupu (12/13 giugno), per proseguire con Capo Pecora (26/27 giugno) e infine con il Parco di Porto Conte (10/11 luglio). Prenotazioni su www.birraichnusa.it, le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti. C’è poi il progetto “100 muri, 100 murales”, promosso dall’Associazione locale Farmacia Politica. I muralisti selezionati, che per realizzare le opere dialogheranno con gli esperti locali, sono Silvia Maxia, Mauro Patta e Daniele Pillitu. Per rendere ciascuna esperienza ancora più unica, Ichnusa ha realizzato bottiglie speciali in edizione limitata con un’etichetta dedicata alle bellezze di Su Gorropu, del Parco di Porto Conte e di Capo Pecora. Le bottiglie non saranno destinate alla vendita ma saranno offerte a chi parteciperà alle esperienze.

