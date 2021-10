Il viaggio di Gangalistics ha una meta ben precisa 

Partito dall’hip hop, per arrivare presto all’uso del giradischi, affinando in particolare le tecniche dello scratch, la sua strada in musica Ganga l’ha trovata nel 2005, da master dj del duo rap Maloscantores, con cui ha girato l’Isola in tour. Nel mentre, ispirato da artisti internazionali come Dj Shadow, dj Krush e Mr Scruff, ha iniziato a lavorare alle sue produzioni, mettendo a fuoco una raffinata miscela di jazz, funk, trip hop, shynthwave, lo-fi, cinematica e downtempo. Così, nel 2010, è arrivato l’album d’esordio, “Gangalistics”, a cui ha fatto seguito il brano “Bloom”, del 2015, e due anni dopo il singolo “2Shy”. Il 2018, poi, è stato l’anno di “Bob Lazar” e dell’ep “Black Mirror Trilogy”, colonna sonora di un’immaginaria trilogia di episodi della famosa serie tv britannica, mentre nel 2019, ha prodotto “Beatpolarism” in collaborazione con Quilo Sa Razza.

«Sono partito per inseguire il mio sogno, viaggiare, conoscere culture nuove, parlare l’inglese e studiare ingegneria del suono, ma sono sardo, nato e cresciuto in un’Isola meravigliosa sotto molti punti di vista e rappresenterò per sempre la Sardegna, ovunque andrò», ci ha raccontato Gabriele Mario Ganga, aka Gangalistics, classe ’84, da cinque anni di base a Liverpool. «D’altro canto una delle mie mission è sempre stata quella di creare ponti e sinergie tra diverse culture, che poi parlino attraverso la musica».

Cagliari-Liverpool, sulla carta è una linea retta, un lungo viaggio di oltre duemila e duecento chilometri da percorrere, oggi, sulle note del nuovo video singolo del dj e producer sassarese Gangalistics: “Crystal Bay”. Suono synthwave e groove in pieno stile anni ’80, il brano, sequel del precedente “The Illuminator”, fa, infatti, da immaginario ponte sonoro, un’autostrada sonica che, in poco più di quattro minuti, collega i due poli della “factory” Nootempo sull’onda di una musica senza confini.

«Creare un ponte»

La carriera

Partito dall’hip hop, per arrivare presto all’uso del giradischi, affinando in particolare le tecniche dello scratch, la sua strada in musica Ganga l’ha trovata nel 2005, da master dj del duo rap Maloscantores, con cui ha girato l’Isola in tour. Nel mentre, ispirato da artisti internazionali come Dj Shadow, dj Krush e Mr Scruff, ha iniziato a lavorare alle sue produzioni, mettendo a fuoco una raffinata miscela di jazz, funk, trip hop, shynthwave, lo-fi, cinematica e downtempo. Così, nel 2010, è arrivato l’album d’esordio, “Gangalistics”, a cui ha fatto seguito il brano “Bloom”, del 2015, e due anni dopo il singolo “2Shy”. Il 2018, poi, è stato l’anno di “Bob Lazar” e dell’ep “Black Mirror Trilogy”, colonna sonora di un’immaginaria trilogia di episodi della famosa serie tv britannica, mentre nel 2019, ha prodotto “Beatpolarism” in collaborazione con Quilo Sa Razza.

La Baia di Cristallo

Titolare di un sound in costante evoluzione, Gangalistics ha curato produzione e testo di “Crystal Bay”, mentre per il video, girato tra Liverpool e il Galles, ha scelto di affidarsi alla regia di Samuel Alexander Mills. Ispirata all’estetica dei B-movies anni ’80, della cinematografia sci-fi e alla cultura del retro gaming, la clip intreccia vari piani temporali, nei quali il protagonista, lo stesso Gangalistics, cerca di evadere da una facility sperimentale segreta, controllata da un oscuro agente, interpretato dal producer FLub Lomax (suo fratello). Soccorso lungo la via da un misterioso autista a bordo di una Ford Capri del 1980, il fuggiasco proseguirà il suo viaggio tra luci notturne e flashback serrati, verso la destinazione finale: “Crystal Bay”. «La baia di cristallo è una metafora che rappresenta quel luogo, fisico o mentale, in cui ti senti protetto e in certi momenti della tua vita avverti il bisogno di rifugiarti», ha concluso Ganga. «Tutti ne abbiamo uno e da due anni a questa parte, con la pandemia, la voglia di fuggire, ognuno nella sua crystal bay, è sempre più forte».

