Il vescovo Mura: stop alle clientele nella sanità pubblica 

Il pensiero del presule va «prima di tutto alla nostra gente, con un’età media sempre più alta e con domande di salute sempre più esigenti, aggravate dal clima pandemico», a cittadini di un territorio che meritano comprensione e rispetto. Non solo. La guida spirituale di Nuoro e dell’Ogliastra ne legittima il malcontento quasi chiamandoli a scendere in piazza. «Capisco - incalza- che la gente sia stufa di ritrovarsi senza risposte e senza certezze e, comprendendone il disagio, ne incoraggio la volontà di alzare la voce, anche per protestare».

«Non è solo oggi - fa osservare monsignor Mura - che l’ospedale di Lanusei viene osservato dalla nostra gente con preoccupazione, addirittura con la paura che, reparto dopo reparto, esso sia smantellato o perfino chiuso. Non ricordo nei miei sette anni e mezzo come vescovo un periodo sereno e fiducioso, a dimostrazione che il problema del suo riconoscimento nel territorio non è stato mai affrontato seriamente, ma la sua collocazione sociale e sanitaria vive da tempo precarietà insopportabile».

A rischio di rottamazione. L’ospedale di Lanusei cerca da decenni la certezza della sopravvivenza ma non la trova. In assenza di «scelte lucide e coraggiose che la classe politica, finora, indipendentemente dagli schieramenti, non ha mai fatto, preferendo dei passaggi, anno dopo anno, che hanno privilegiato il potere clientelare - il potere di mettere in servizio questo e non quest’altro, indipendentemente dal merito - abbandonando così ogni forma di meritocrazia». Il durissimo atto d’accusa, sarebbe riduttivo chiamarlo predica, arriva dal presidente della Conferenza episcopale sarda, Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, che alza la voce di fronte all’ennesima emergenza: Cardiologia chiusa, Pediatria e punto nascite in agonia, Pronto soccorso sempre meno pronto, tutto a causa del deficit di specialisti.

J’accuse

Il popolo d’anime

Chiamato dal cronista a esprimere una riflessione, monsignor Antonello Mura non si ferma alla circostanza. Attacca a tutto campo, senza mezze misure. Chiede impegno, fatti e non parole. «Questa - suggerisce - è anche l’ora per guardare al futuro, preparandolo», appunto, « con scelte lucide e coraggiose». Scarsissima, a quanto pare, è la fiducia del vescovo nei confronti di taluni amministratori. «A Lanusei l’ospedale non lo salverà questa politica – che tra l’altro dovrebbe fare un passo indietro - ma solo chi ha le qualità necessarie per dirigere la struttura o per guidare un reparto». Non è più tempo di alibi comodi. «Lamentarsi dei medici che non accettano di venire - sostiene Mura - non basta. Incentivarne la presenza – perché medici che desiderano lavorare ci sono! - passa dall’offrire delle premialità per i disagi dovuti alle distanze, ma anche dal migliorare sensibilmente la qualità dei servizi, la tecnologia dei reparti, credendo quindi nell’innovazione e non solo nella conservazione di quanto oggi è presente. Questo potrà rendere l’ospedale attrattivo, facendolo diventare un luogo dove sta bene non solo il malato, ma anche il medico che intende crescere nell’esperienza professionale».

Il monito del presidente dei vescovi sardi è costantemente rivolto alla classe dirigente. «Quanto sarebbe bello, su questo - è l’auspicio della Chiesa - sentire delle autocritiche, parlare delle occasioni perse, abdicare pubblicamente a metodi che non hanno cambiato la storia, ma hanno solo permesso di guadagnare consensi di potere!».

Un unico grido

Lanusei come Nuoro, «altro territorio - accusa Mura - che appare incapace di valorizzare tutte le sue risorse umane e sanitarie a servizio della salute dei cittadini. So che le mie parole di vescovo non possono incidere direttamente su quanto avviene, mi auguro solo che servano come stimolo e come incoraggiamento a chi chiede e a chi ama una sanità pubblica e credibile».

