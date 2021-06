Il vecchio artista e la storia di Sant’Avendrace 

Poliedrico, ironico e con quasi un secolo di esperienze vissute tra palchi e mille volti: Giampaolo Loddo, storico artista cagliaritano nato e cresciuto a Sant’Avendrace, alla soglia dei 91 anni che compirà tra un mese, rimane legato al quartiere dove ha passato la sua infanzia, in cui risiedono i suoi ricordi più belli e mille aneddoti che profumano di una Cagliari che non c’è più. Borsalino in testa, occhi che scrutano e il fumo delle sigarette ad accompagnare il flusso di pensieri di una mente brillante che ha creato classici della comicità cagliaritana come “Me la mandi, mela… la bombola!”.

I ricordi

«Sant’Avendrace era una grande e colorata famiglia. Vivevo all’inizio del viale, poi ci siamo trasferiti poco distanti. All’epoca nel quartiere c’erano le scuole elementari che io e tanti altri bambini abbiamo frequentato, i negozi erano pochi e neanche si chiudevano le porte nelle case: se dovevo andare da qualche mio amico mi bastava spingere il portone, impensabile ai giorni nostri». Partite a calcio interminabili giocate scalzi per non rovinare le scarpe, la grotta della Vipera meta privilegiata per giocare a nascondino e una genuinità che rendeva quei giorni magici nonostante infuriasse la Seconda guerra mondiale. «Il quartiere era abitato da famiglie di pescatori e da chi lavorava in cementificio: persone di poche parole ma generose». I generi alimentari erano solo due mentre abbondavano le “piolasa”, ovvero le trattorie, sede di sfide agguerrite tra “cantadores” di Sant’Avendrace.

Le sfide in rima

«Tra un piatto e un altro, nella trattoria di Umberto Fanni e di suo genero Nino Cortis, si improvvisavano rime accese: Chicchino Loddo, Francesco Farci, Ubaldo Loi erano i fiori all’occhiello degli improvvisatori del rione. Dissacranti ma allo stesso tempo colti e con un giudice d’eccezione: non mancavano i riferimenti alla storia romana e alla mitologia, ascoltati solennemente da Antonio Siddi, impiegato comunale, che decretava i vincitori. Apparentemente severo, aveva grande sensibilità». Quello che adesso è il rudere di Villa Laura, all’epoca era una costruzione elegante che destava ammirazione. «Ricordo bene Donna Laura Murru, la conobbi quando vendevo i libri per la Mondadori: è sempre stata umile e simpatica, senza mai mettere distanze».

Il Cagliari

Non mancava la passione per lo sport: al Bar Aresu, angolo via Montello, ci si incontrava giornalmente ed era “tana” dei giocatori del Cagliari, molti dei quali erano nati a Sant’Avendrace. «Il bar Aresu era il paese dei balocchi per noi: ci si vedeva tutti lì e gli sfottò erano all’ordine del giorno: venivano sempre i giocatori del Cagliari Gianni Sulis ed Enrico Cocco, Mario Piscedda da Is Mirrionis, Nino Gnocchi e i pugili Tonino e Franco Medda: fortissimi nel tirare un pallone ma nelle sfide a biliardo meno abili», rivela sornione. Anni accompagnati dalla melodia della tromba e della fisarmonica dei gemelli Primo e Secondo Lixi, anni di serenate alla signorine più affascinanti cantate dai tanti mandolinisti di una Sant’Avendrace profondamente diversa ma che Giampaolo Loddo spera possa rifiorire. «Il quartiere ha ancora tanto da dare, deve solo investire nell’arte: mi piacerebbe venisse rifatta la festa di Sant’Avendrace e vorrei venisse creata una biblioteca e un centro culturale. La cultura e i giovani sono il connubio grazie a cui rilanciare un viale magico più forte persino delle bombe».

