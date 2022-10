Il turista stanco chiama l’elicottero 

Prima di chiamare il 118 e chiedere aiuto bisognerebbe riflettere: l’elicottero potrebbe essere più utile da altre parti. Il 25 per cento degli interventi dei mezzi aerei dell’Areus nel periodo aprile-settembre 2022, nell’area impervia della costa orientale tra Santa Maria Navarrese e Cala Gonone, è stato in codice verde. Cioè in condizioni poco critiche. Tanto che solo al 23 per cento dei soccorsi è stato applicato il codice rosso, il più elevato nella scala d’emergenza sanitaria. All’altro 52 per cento gli operatori hanno attribuito il codice giallo.

I dati

Tanti, troppi i turisti che nelle ultime stagioni si sono improvvisati esperti escursionisti e scalatori e sono finiti col restare in panne, con la lingua di fuori sui sentieri della costa di Baunei. Talmente spossati da riuscire a usare al massimo le dita e comporre il 118 col cellulare. Sono soprattutto gli stranieri i più distratti o comunque quelli che, talvolta, attivano la macchina del soccorso, costosa, a cuor leggero. I numeri dell’ultima estate dicono che le persone soccorse sono state di nazionalità estera nel 35 per cento dei casi, il resto italiani di cui il 33 per cento sardi. A Baunei in particolare nel periodo estivo l’elicottero è intervenuto 6 volte. «Il numero di interventi effettuati complessivamente nella costa orientale - puntualizzano da Areus - evidenzia ancora una volta quanto sia stata fondamentale l’attività del 118 con l’ausilio dell’elicottero per il soccorso in luoghi impervi come quelli ogliastrini, non raggiungibili o difficilmente raggiungibili con mezzi a terra». La causa del soccorso è rappresentata nel 77 per cento dei casi da traumi. Nel restante 23 per cento si trova di tutto: dall’escursionista che ha perso l’orientamento ed è rimasto disidratato al turista che ha mangiato troppo e non riesce a risalire il sentiero di Goloritzè. Nella circostanza specifica per recuperarlo si è sollevato in volo l’elicottero dalla base di Elmas.

I costi

L’elisoccorso permette di abbattere i tempi di trasporto e di migliorare la qualità dell’assistenza, soprattutto per le patologie come l’infarto del miocardio, l’ictus e il trauma maggiore, dove l’efficacia delle cure è legata indissolubilmente alla rapidità dell’intervento. Per arrivare sulla costa di Baunei l’elicottero impiega (in condizioni ottimali) 24 minuti da Olbia, 25 da Cagliari e 30 da Alghero. Secondo le stime il costo al minuto di un mezzo aereo oscilla tra 120 e 150 euro. Nel caso dei voli del mezzo di base a Olbia, per i soli viaggi di andata e ritorno la spesa media è di 6.500 euro, senza contare il tempo d’intervento sul luogo dell’evento.