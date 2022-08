Il turista si lancia col paracadute 

Per lanciarsi col paracadute da 4 mila metri hanno prenotato anche da oltre Tirreno. Qualcuno arriva pure dall’estero, soprattutto da Francia e Belgio. Per un mese Tortolì sarà la capitale sarda del paracadutismo, sport estremo che fa da traino all’economia turistica. Chi ha prenotato in extremis il lancio non ha trovato alloggio nelle strutture ricettive di Tortolì, come di consueto al completo nel mese d’agosto, e ha dirottato verso i centri vicini, su tutti Bari Sardo, la destinazione per la base logistica. Così i giovani appassionati di paracadutismo uniscono l’esperienza adrenalinica alla vacanza in Ogliastra, confermando dunque l’attrattività delle manifestazioni sportive.

Aeroporto in fermento

Valentino Deriu è arrivato venerdì scorso a Tortolì. Come al solito lui e il suo staff di 20 persone hanno scelto l’aeroporto per svolgere le attività. «Qui è bellissimo, siamo tutti affascinati dalla bellezza di un paesaggio mozzafiato», dice Deriu, istruttore paracadutista dello Skydive Sardegna con sede a Serdiana. «Dopo il decollo raggiungi il Supramonte, godi della bellezza della costa orientale celebre in tutto il mondo e poi atterri in spiaggia: dove trovi un posto così?». Un manifesto dell’avventura cui va incontro chi sceglie di lanciarsi in tandem - imbracato all’istruttore - dal Pilatus, l’aereo che da sabato mattina sorvola i cieli della costa orientale e lo farà fino al 4 settembre. «Fino al 26 agosto siamo carichi di prenotazioni. Ogni giorno l’aereo riesce a garantire anche 20 decolli», aggiunge Deriu che assicura: «Dopo l’esperienza è certo che vai via soddisfatto perché l’organizzazione funziona».

Spinta economica

Le prime a lanciarsi da 4 mila metri sono state Lorenza e Simona, due turiste. Poi altre due ragazze, un’americana e una russa, arrivate eccezionalmente da Santa Margherita di Pula. Le attività del paracadutismo alimentano anche l’indotto, tra macchine a noleggio, hotel, b&b, affittacamere e seconde case. «In più chi viene qui si trattiene con gli amici in ristorante e consuma, lasciando liquidità sul posto», sostiene l’istruttore paracadutista che, dopo un anno di pausa, è voluto tornare a Tortolì, con la benedizione di Aliarbatax e del Consorzio industriale, insieme alla sua squadra per offrire un servizio che, numeri alla mano, piace e galoppa. «In questo momento Tortolì è l’unica sede nell’Isola dove si può praticare paracadutismo. I numeri ci stanno dando ragione e siamo ben felici di contribuire all’economia turistica».