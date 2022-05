Il turismo, un viaggio responsabile  

Il festival è completamente dedicato al turismo responsabile. «Siamo ancora in tempo per invertire la rotta per camminare assieme in un unico grande sentiero che ci porti a una migliore convivenza con la natura».

I turismo è un viaggio di responsabilità. La tappa ogliastrina della quattordicesima edizione di Itacà, Migranti e Viaggiatori, si terrà dal 16 al 25 settembre tra Lanusei, Jerzu, Ussassai e Villagrande. Escursioni, laboratori del gusto, conferenze, gastronomia ed esperienze a stretto contatto con i luoghi per affrontare il tema portante della kermesse: “Habitat-Abitare il futuro”. L’habitat è riconoscere uno spazio fisico e farlo casa, dare vita all’opera di convivere con ogni specie che lo abita.

Presentazione

Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Lanusei la presentazione della manifestazione con gli amministratori comunali dei quattro paesi protagonisti del festival, Davide Burchi sindaco di Lanusei, Laura Mameli presidente del Consiglio comunale di Villagrande, Fabrizio Contu assessore al Turismo di Jerzu, Francesco Usai sindaco di Ussassai. Presenti anche diversi imprenditori turistici, già partecipi all’edizione del 2021, e i cittadini.

Obiettivo

Il festival Itacà in Ogliastra si è svolto anche l’anno scorso con eventi nei paesi di Lanusei e Jerzu. Si riparte con una nuova avventura: «Dopo due anni difficili e quello in corso non certo migliore, - dicono gli organizzatori della edizione Ogliastra - in cui le libertà individuali e collettive sono state messe a dura prova, non possiamo che aggrapparci nuovamente alla natura, al nostro senso di responsabilità per vivere meglio il pianeta che ci ospita. Nel presente che si fa futuro ci toccherà incamminarci lungo nuovi modi di vivere fatti di rispetto e responsabilità, saranno ingredienti indispensabili per immaginare verso nuove abitudini che abbiamo inserito nel programma di questa edizione, nella ricerca audace di speranze per il nostro ambiente, speranze da vivere, per un habitat da curare e proteggere come un nostro figlio».

