Il turismo si intreccia con la fede: i cammini in 3200 chilometri 

L’improvvisazione è bandita, la ripartenza delle zone interne incontra la fede e al tempo stesso la formazione. Lo slogan che mette d’accordo, e che a Galtellì ha animato le discussioni, è il seguente: «Non basta aprire le chiese». I pacchetti turistici da proporre anche all’imminente fiera milanese “Fa’ la cosa giusta!” trasudano ricerca e professionalità. Prevedono la presenza di accompagnatori preparati. Ecco un’Isola che si fa largo, nuova. E sullo sfondo quei cammini religiosi che conquistano. Da Santa Barbara a Santu Jacu, passando per San Giorgio, Sant'Efisio e Nostra Signora di Bonaria. Numeri destinati ad aumentare, da impreziosire con il fascino di tante piccole “Assisi” in salsa sarda. «Crediamo enormemente nella valorizzazione di questo attrattore - dice il primo cittadino di Luogosanto, Agostino Pirredda -. Questa modalità di turismo si sposa alla perfezione con gli altri nostri attrattori. Ovvero, enogastronomia di qualità e natura incontaminata».

Centri che si compattano e svelano con orgoglio la loro storia. Potenzialità sconfinate, intrecciate con la fede. Da Galtellì, dove nel fine settimana si è svolta una partecipata conferenza nell’incantevole cornice della chiesa del Santissimo Crocifisso, gli esperti sentenziano: «La strada imboccata è quella giusta, il turismo religioso è la risorsa su cui puntare tutto l’anno, soprattutto per il rilancio delle zone interne». Così, l’offerta imbastita dalla Regione, e che vede il Comune baroniese come capofila, si svela e prende forma. Abbraccia diversi centri dell’Isola e poggia su cammini, destinazioni di pellegrinaggio, percorsi francescani. Itinerari spirituali raccontati da esperti. «Dopo aver creato la Fondazione destinazioni pellegrinaggio Sardegna, e aver stanziato i primi 500 mila euro, adesso intendiamo perfezionare e chiudere l’iter dei vari cammini religiosi - dichiara l’assessore Chessa -. Abbiamo in mente un’offerta turistica importante, ma la vogliamo strutturare bene. A chi ci sceglie vogliamo garantire il meglio: sono tantissime le persone che amano questa forma di turismo esperienziale».

«In Sardegna abbiamo uno straordinario patrimonio storico, culturale e religioso - sentenzia Giovanni Santo Porcu, sindaco di Galtellì -. Dobbiamo valorizzarlo al meglio, da qui possono arrivare grandissime soddisfazioni. D’altronde, dalla recente Borsa internazionale del turismo di Milano sono giunte le conferme sperate: la nostra offerta ha conquistato i tour operator». Galtellì detta la linea, fa comprendere come si possa fare turismo anche con la fede. Dal cuore dell’Isola si dà gambe al protocollo d’intesa tra Conferenza episcopale sarda e Regione, siglato lo scorso gennaio. Gianni Chessa, assessore regionale del Turismo, assicura: «Abbiamo messo insieme 305 Comuni su 377. In ballo ci sono 3200 chilometri da raccontare, cammini per intercettare nuovi flussi turistici e destagionalizzare. Avanti così».

Destinazioni religiose

Concretezza

Collante

«I cammini che abbiamo in mente sono otto, coinvolgono centinaia di Comuni - spiega l’assessore Gianni Chessa -. La Regione cura la regia, stiamo facendo il massimo per dare un’accelerata a questo progetto turistico, nell’interesse di tutti». Intanto, nel pomeriggio Galtellì farà sfoggio delle sue potenzialità. La novena per la festa patronale in onore del Santissimo Crocifisso inizierà con un suggestivo pellegrinaggio. Partenza da Orosei alle 13.30, arrivo a Galtellì intorno alle 17 del simulacro adagiato su un carro a buoi.

