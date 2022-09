Il tuffo dall’arco finisce all’ospedale 

A quel punto la giovane milanese ha deciso si arrampicarsi sull’arco roccioso per regalarsi l’emozione di un tuffo fuori dell’ordinario. Al momento dell’impatto con l’acqua un forte dolore alla schiena ha però subito portato la tuffatrice improvvisata a chiedere aiuto ad alta voce. Il giovane che si trovava con lei ha lanciato l’allarme, subito raccolto dagli addetti alla balneazione del comune di Baunei in servizio in spiaggia e a bordo di un gommone che fa la spola tra gli arenili, pronto a intervenire in caso di emergenza.

La ragazza è caduta malissimo nel mare azzurro del golfo di Orosei. È stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti, causa forti dolori alla schiena seguiti all’impatto con l’acqua dopo un volo di oltre dieci metri. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione della giovane. I due erano impegnati nella classica gita lungo la costa di Baunei a bordo di un gommone noleggiato ad Arbatax, e intorno alle 11 del mattino, davanti alle acque cristalline di Cala Goloritzè, hanno deciso di gettare l’ancora non lontano dall’arco di roccia.

La voglia di fare qualcosa di indimenticabile, un tuffo dall’arco di roccia che si stacca dalla falesia nella porzione sud di Cala Goloritzè, in uno scenario indimenticabile come quello che regala la piccola spiaggia sormontata dal pinnacolo calcareo di Punta Caroddi. Un gesto, pochi secondi che potevano costare carissimo ieri mattina a una diciottenne milanese in vacanza in Ogliastra.

La voglia di fare qualcosa di indimenticabile, un tuffo dall’arco di roccia che si stacca dalla falesia nella porzione sud di Cala Goloritzè, in uno scenario indimenticabile come quello che regala la piccola spiaggia sormontata dal pinnacolo calcareo di Punta Caroddi. Un gesto, pochi secondi che potevano costare carissimo ieri mattina a una diciottenne milanese in vacanza in Ogliastra.

L’incubo

La ragazza è caduta malissimo nel mare azzurro del golfo di Orosei. È stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti, causa forti dolori alla schiena seguiti all’impatto con l’acqua dopo un volo di oltre dieci metri. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione della giovane. I due erano impegnati nella classica gita lungo la costa di Baunei a bordo di un gommone noleggiato ad Arbatax, e intorno alle 11 del mattino, davanti alle acque cristalline di Cala Goloritzè, hanno deciso di gettare l’ancora non lontano dall’arco di roccia.

La dinamica

A quel punto la giovane milanese ha deciso si arrampicarsi sull’arco roccioso per regalarsi l’emozione di un tuffo fuori dell’ordinario. Al momento dell’impatto con l’acqua un forte dolore alla schiena ha però subito portato la tuffatrice improvvisata a chiedere aiuto ad alta voce. Il giovane che si trovava con lei ha lanciato l’allarme, subito raccolto dagli addetti alla balneazione del comune di Baunei in servizio in spiaggia e a bordo di un gommone che fa la spola tra gli arenili, pronto a intervenire in caso di emergenza.

Il contemporaneo intervento della Capitaneria di Porto di Arbatax ha fatto da apripista all’arrivo dell’elisoccorso. Il piccolo arenile è stato così momentaneamente evacuato per permettere ai soccorritori di prelevare - tramite verricello - la diciottenne dolorante, nel frattempo accompagnata in spiaggia dai vigilanti. In pochi minuti la barella è stata issata a bordo dell’elicottero, che ha provveduto a trasferire la ragazza all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. Dovrannoi essere verificati gli eventuali traumi riportati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata