Il triste tributo pagato al poligono di Quirra: «Abbiamo perso tutto» 

Costantino Carta di Perdasdefogu ha dovuto vendere tutto. «All’epoca avevo 490 capre e 40 mucche, più che vendere ho dovuto svendere. Oggi ho un terreno a Taccuemesu a due chilometri dal paese, un’estensione di prati non adatta alle capre che hanno bisogno di macchia mediterranea, ho cavalli, mucche e pecore. Con il terreno che mi dà il Comune di Perdas non ho accesso a tutti i contributi europei che avrei avuto se fossi rimasto nelle terre del poligono. Lì dove andavo tutti i giorni, ho poi perso settanta capre, non ho potuto riprenderle e si sono inselvatichite. Sono tanti i pastori che hanno dovuto vendere il bestiame e sostituirlo con altri capi come è successo a me». Perso il codice pascolo nella località Cancedda a Su Pranu, dentro il poligono, Vincenzo Scudu e suo figlio Stefano, di Villagrande, hanno ottenuto un appezzamento sul Gennargentu, settantasette mucche e inverni rigidi da superare. «Ci siamo visti dimezzare il terreno e i premi, il codice pascolo che abbiamo a Villagrande non copre i titoli, la nostra speranza è che una parte dei terreni ci venga restituita per poter tornare lì».

Coldiretti è da sempre rimasta al fianco degli associati, costituendosi parte civile nel processo. «Rispettiamo la sentenza ma ne attendiamo le motivazioni per verificare se ci siano i presupposti per intentare un’altra azione – ha spiegato il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Alessandro Serra – per avere dei risarcimenti, o mettere nelle condizioni questi pastori di riprendere le terre che hanno da sempre gestito. C’è stato un danno dal punto di vista economico sulle premialità, è vero che alcuni hanno trovato dei nuovi terreni ma che comunque non erano sufficienti per il loro bestiame e hanno dovuto venderne una parte, ci sono stati anche danni sociali e culturali. Contiamo i danni e nessuno paga». I premi comunitari vengono calcolati dal rapporto capo-quantità di terra, diminuendo quest’ultima si abbassa anche il livello di premialità.

Il lavoro e i sacrifici di una vita si sono quasi volatilizzati per sessanta pastori che pascolavano il loro bestiame nelle terre del poligono di Quirra. La diaspora degli allevatori è iniziata col processo sui “Veleni” durato un decennio e conclusosi con l’assoluzione degli otto imputati. Dieci anni durissimi anche per i pastori che, privati delle terre del poligono, hanno iniziato a fare i conti con terreni comunali sempre più piccoli, premialità mancate e la vendita del bestiame. C’è chi ha abbandonato il lavoro e chi ha dovuto rimodulare la sua azienda.

La battaglia legale

Gli allevatori

Decisioni difficili

Per tutta la vita Franco Murgioni di Villaputzu ha fatto il pastore prima con suo padre poi da solo. Un ovile in località Murtas e settecento pecore. Poi privato dei terreni è rimasto col solo comunale. Murgioni ha deciso, sei anni fa, di vendere. «Il terreno migliore era quello del poligono, tra i 90 e 100 ettari, dove potevo pascolare e arare, il comunale invece era roccioso, sono rimasto disoccupato e l’auspicio è quello di trovare presto un lavoro». Parzialmente diversa la situazione di Marcello Pendugiu di Villagrande. Nel suo terreno a San Giorgio pascola 270 capre e 70 bovini. Le terre si trovano al confine con quelle del poligono. «I miei mappali ricadono nel comunale di Villagrande, solo quando ci sono le esercitazioni militari non possiamo passare. A volte quando qualcuno sente che ci troviamo nella zona del poligono ha reticenze. La speranza è che tutto si sistemi col passare del tempo».

