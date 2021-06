Il trionfo dei Giganti nella nuova ala 

Non solo la tanto attesa stretta di mano tra Governo, Regione e Comune. Giovedì primo luglio, quando a Cabras arriverà il ministro della Cultura Dario Franceschini per mettere nero su bianco la nascita della Fondazione Mont’e Prama, verrà inaugurata la nuova sala polivalente realizzata a ridosso del museo civico Giovanni Marongiu grazie a un milione e 300mila euro finanziati dal Ministero nel 2012. Per il paese sarà un’altra data storica.

Taglio del nastro

Il ministro e gli amministratori comunali taglieranno il nastro inaugurale di quell'enorme sala polifunzionale di 250 metri quadrati realizzata con le stesse linee architettoniche del museo già esistente a poca distanza. Ospiterà le statue del Sinis ora sacrificate in una piccola saletta di via Tharros. «Mi sembra il momento giusto per inaugurare la struttura - commenta il primo cittadino lagnare Andrea Abis -. La Fondazione che gestirà tutti i siti archeologici del Sinis nascerà proprio qui, in un'area nuova pronta finalmente per essere fruibile. Sarà di buon auspicio».

La firma

La cerimonia inaugurale è prevista a metà mattina. Subito dopo, in un tavolo che sarà allestito per l'occasione all'interno dell’immobile dove ancora mancano gli arredi, Franceschini, il sindaco Abis e il presidente della Regione Christian Solinas, i tre soci fondatori della Fondazione, firmeranno l'atto costitutivo del nuovo Ente. Poi subito la visita ai Giganti di Mont'e Prama che il ministro ha già ammirato alcuni anni fa. Intanto per oggi è stato convocato, in seduta straordinaria, un Consiglio comunale con all'ordine del giorno l'approvazione dello schema dell'atto costitutivo dello statuto della Fondazione. «Si tratta di un passaggio obbligatorio prima della firma - va avanti Abis -. Con questo documento l'intero Consiglio darà mandato al sindaco di firmare l'atto che cambierà le sorti del nostro patrimonio archeologico».

Le anticipazioni

Durante l'assemblea pubblica in programma alle 18 al centro polivalente il primo cittadino presenterà lo statuto della Fondazione: «Riassumerò le parti più importanti del documento - spiega Abis -. Quelle sostanziali grazie alle quali ci sarà un salto di qualità in termine di promozione. Sarà presente anche un notaio». Riguardo invece il nome del presidente del nuovo Ente, oggetto il mese scorso di una diatriba accesa tra presidente della Regione e Ministero, il sindaco non svela eventuali novità: «Ancora non conosco il nome. Di certo però io sarò il vice».

Un Gigante oltre mare

Sul fatto poi che un Gigante di Mont'e Prama sarà presente alla mostra internazionale “Sardegna Isola Megalitica – Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo” che verrà inaugurata a Berlino il 30 giugno e poi si sposterà a San Pietroburgo e Salonicco, per chiudere a Napoli nel settembre 2022, il sindaco di Cabras commenta: «Finalmente ci fa facciamo conoscere, finalmente ci presentiamo al mondo. Si tratta di un'ottima vetrina internazionale. Non posso che essere soddisfatto. Cabras in questo modo ancora una volta è stata messa al centro di un evento importantissimo».

