Il Tribunale fa vacillare la Provincia 

«Il patto sul quale sono basati gli equilibri territoriali e l’istituzione della Provincia prevede che ognuno conservi gli uffici e i servizi che ha, non che ce li rubiamo a vicenda. L’ho detto a Nizzi, io sono pronto a stendermi in terra perché Olbia abbia l’Autorità portuale, ma si lotta tutti insieme per crescere, non per toglierci tra di noi quello che abbiamo già, in primis il Tribunale». L’assessore regionale Andrea Biancareddu toglie la contesa del Tribunale a magistrati e avvocati e la mette al centro del confronto politico territoriale. L’ex sindaco di Tempio ha chiuso così il Consiglio comunale aperto e straordinario, dedicato al disegno di legge che trasferisce il presidio di giustizia dall’Alta Gallura.

La partecipazione

Biancareddu non ha fatto altro che portare a sintesi tutti gli interventi della seduta informale. C’erano i sindaci dell’Unione dell’Alta Gallura (ha parlato il presidente, Giovanni Andrea Oggiano, primo cittadino di Viddalba), il consigliere regionale della Lega, Dario Giagoni (sulla stessa linea i colleghi Quirico Sanna e Giovanni Satta) e il presidente dell’Anci, Emiliano Deiana. Il tema della giornata è stato squisitamente politico, il sindaco di Tempio, Gianni Addis, ha chiesto un confronto e un chiarimento con le amministrazioni della Gallura costiera, a partire dal collega di Olbia, Settimo Nizzi. Addis ha detto: «Abbiamo sempre sostenuto Olbia, non siamo mancati su nessuna tematica. Viene tirato in ballo il Tribunale. Serve un chiarimento, non ce l’ha ordinato il dottore di chiudere gli accordi sulla Provincia».

«Patti violati»

Sindaci, consiglieri comunali e avvocati non hanno risparmiato critiche al procuratore genetale, Luigi Patronaggio, e al presidente dell’Ordine degli avvocati di Tempio, Carlo Selis. Biancareddu: «Patronaggio ha parlato di trasferire il Tribunale a Olbia, ma lui stesso ha detto di essere arrivato da pochi mesi e di non sapere nulla». Il presidente dell’Anci, Emiliano Deiana ha chiesto il rispetto dell’accordo territoriale stipulato all’atto della nascita della Provincia. Sulla stessa linea il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, e la consigliera comunale, Marina Tamponi. Biancareddu ha concluso: «Stiamo aiutando i paesi della Sardegna a non perdere servizi, finalmente lo si è capito. I fondi arrivano sulla base del coefficiente di spopolamento. Una minoranza di avvocati di Olbia non può decidere qualcosa che danneggia l’Alta Gallura». Adesso la palla passa a Settimo Nizzi e ai sindaci della Gallura costiera.