Il Tribunale è a corto di giudici 

Il pm Gualtiero Battisti ha le valigie pronte. Il magistrato di 49 anni lascerà gli uffici della Procura di Lanusei entro agosto. Il ministero della Giustizia gli ha assegnato la sede di Alessandria. Al suo posto arriverà in Ogliastra Valentina Vitolo, 32enne magistrato ordinario in tirocinio al palazzo di giustizia di Firenze. A Lanusei troverà l’altro sostituto, Giovanna Morra (41), e il procuratore Biagio Mazzeo (63), anch’egli in procinto di lasciare la baby Procura benché manchino ancora i crismi dell’ufficialità. Tuttavia il presidio di legalità di via Marconi ha numeri da allarme rosso. Con la Procura al completo, chi soffre è il Tribunale la cui pianta organica è di 5 giudici, ma al momento 2 di loro (Nicole Serra e Giada Rutili) sono a casa per motivi personali e i rinvii dei procedimenti sono all’ordine del giorno.

La situazione

Valentina Vitolo è il nuovo sostituto procuratore di Lanusei. S’insedierà entro poche settimane, subito dopo la partenza del collega Gualtiero Battisti che lascia l’Ogliastra dopo una lunga stagione di processi e inchieste, l’ultima delle quali quella aperta di recente sulle presunte irregolarità nel tratto Tortolì-Bivio di Cea dell’Orientale. Il magistrato saluta l’Ogliastra dove Valentina Vitolo assumerà il primo incarico di pubblico ministero. Al trasferimento di Battisti seguirà anche quello del procuratore capo, Mazzeo, destinato ad altri lidi. Il Tribunale attraversa una fase critica anche per quanto riguarda i giudici: attualmente sono in servizio Paola Murru e Mariano Arca, oltre al presidente Giorgio Cannas. Dovrebbe rientrare a breve Nicole Serra, mentre sarà assente per qualche tempo la collega Giada Rutili.

Il sindaco

Oltre ai giudici al palazzo di giustizia emerge anche la cronica carenza di cancellieri. Tutti indicatori che alimentano dubbi sul futuro del presidio. Il sindaco di Lanusei, Davide Burchi (44), sa che l’Ogliastra deve compattarsi in difesa del presidio. «Ci sono interlocuzioni aperte sugli organici che andranno approfondite nelle prossime settimane. Esiste un problema sui cancellieri a causa degli avvicendamenti negli ultimi anni: c’è necessità di rinforzare i ranghi. Il Tribunale ha tutto il supporto del territorio, che dal punto di vista logistico sconta ancora delle difficoltà. Non prendiamo in considerazione l’ipotesi di soppressione».