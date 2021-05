Il Trenino Verde  riparte da Arbatax con un passeggero 

L’avvio della stagione del Trenino Verde, a sole due settimane dall’uscita dalla zona arancione, avrebbe scoraggiato chiunque. In carrozza, infatti, nel primo viaggio della tratta ogliastrina partita ieri alle 8.30 da Arbatax con destinazione Gairo Taquisara, c’era un solo passeggero, proveniente da Lecco. Ma la partenza in tono minore non ha destato preoccupazione né per Arst né per gli operatori turistici del Trenino Verde Point. Si prospetta una bella stagione, le prenotazioni non mancano e i vagoni si riempiranno.

Il treno sui binari nel mese di maggio non lo si vedeva da tempo, l’anno scorso si era partiti il 4 luglio e nel 2019 addirittura ai primi di agosto. «Siamo molto soddisfatti di essere ripartiti col servizio così come da impegni e da calendario - ha spiegato il direttore centrale di Arst Carlo Poledrini, 62 anni - l’avvio della stagione nel post Covid crea un po’ di insicurezza, forse c’è ancora paura e questo ha comportato un affollamento inferiore all’auspicabile, ma il servizio è ripartito regolarmente e siamo convinti e fiduciosi che verrà, come tutti gli anni, apprezzato e sostenuto, per noi è andato tutto bene e sono sicuro che i viaggiatori non mancheranno».

La soddisfazione è anche quella dell’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, 37 anni. «Quest’anno si è ripartiti in anticipo di quasi due mesi rispetto al 2020 e siamo contenti che questo attrattore turistico viaggi anche nel 2021 - ha commentato Todde - col Covid si programma a stretto giro per cui ieri si è partiti così, facciamo gli auguri di buon lavoro agli operatori turistici e a tutti i turisti che verranno e godranno di questo spettacolare paesaggio».

Per Alessandro Murino, 39 anni, di Gairo, operatore del Trenino Verde Point, la locomotiva con una sola persona a bordo non è stata una sorpresa, tuttavia si respira un clima di fiducia per la stagione che verrà. «Non ci facciamo spaventare da questo primo viaggio, era prevedibile andasse così dopo pochi giorni dall’uscita dalla zona arancione, questo non desta preoccupazione – ha detto - abbiamo prenotazioni per i mesi di luglio, agosto e settembre, il treno si riempirà, sarà un successo e ne siamo felici, l’assessore ai Trasporti Todde ci aveva assicurato la ripartenza per questa data e ha mantenuto gli impegni presi». Inoltre per l’operatore bisogna considerare il fatto che si è solo a maggio. «Stiamo partendo molto prima rispetto agli anni scorsi - ha proseguito - per ora la strutture alberghiere non sono ancora aperte e quando lo saranno andrà meglio, le persone hanno voglia di tornare alla normalità». Il Trenino viaggerà fino al 6 giugno nei fine settimana mentre dal 12, le corse settimanali diventeranno tre fino alla fine della stagione, a settembre. C’è speranza per il futuro nelle parole di Fiorenza Loi, 42 anni, operatrice del Trenino Verde Point della stazione di Arbatax, da dove la locomotiva è partita per il suo viaggio inaugurale. «Visto il numero delle richieste abbiamo tante aspettative – ha detto - in virtù di questo e delle buone previsioni per l’estate ci aspettavamo una quarta corsa, sarebbe stata utile». Nonostante ieri si sia partiti a rilento non ci si arrende, anzi c’è voglia di dare di più. «Avere il Trenino a maggio è qualcosa di assolutamente positivo, - ha proseguito Loi - siamo soddisfatti che l’Arst abbia mantenuto le promesse, noi ci metteremo tutto l’impegno possibile per promuovere il trenino, portare tanti turisti e dare servizi sempre migliori».

