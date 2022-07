Il Trenino verde riparte a pieno carico 

«In carrozza, si parte». L'invito con voce baritonale del capotreno, Fabio Castori, è stata accolta con entusiasmo dai turisti giunti dalla costa orientale dell'Isola e dai tanti giovani che hanno voluto fare il viaggio inaugurale del Trenino verde, dopo oltre un anno di inattività forzata, a causa di quell'incendio del luglio dello scorso anno, che dopo aver devastato il Montiferru ha interessato gran parte della Planargia, quindi la linea ferroviaria, bruciando circa 3600 traversine. Danni ingenti, che non sono stati ancora riparati, soprattutto su quel tratto della Planargia che da Tresnuraghes conduce fino a Bosa Marina, passando nella vallata di Modolo. Anche i ritardi nella manutenzione straordinaria operata dall'Arst, tra Macomer e Tresnuraghes, hanno contribuito ad annullare il programma degli appuntamenti che la cooperativa Esedra, (che gestisce i viaggi del trenino verde), aveva approntato con le varie agenzie europee.

Corsa ai ripari

«Cercheremo di recuperare il tempo perduto tra agosto e settembre e facendo un programma importante per l'autunno - dice la presidente della cooperativa, Rossana Muroni - in attesa che ci consegnino la linea tra Tresnuraghes e Bosa Marina. Anche se in ritardo, finalmente si parte. Con n viaggio straordinario a bordo della carrozza storica Bauchiero, costruita nel 1913".

Battesimo

Ieri mattina nella stazione di Macomer, dove il tempo sembra essersi fermato, sono saliti tanti turisti, gran parte francesi, ma anche del Veneto, della Lombardia e Emilia Romagna. Lo storico convoglio ha rallentato di fronte al nuraghe Su Corongiu, ha fatto la prima tappa a Sindia, nella chiesa di Nostra Signora di Corte, l'abbazia cistercense risalente al periodo tra il 1149 e il 1668. Una visita guidata dagli operatori della cooperativa Esedra. Dopo aver attraversato uliveti secolari, aree archeologiche e campagne incontaminate, vigneti di malvasia e aziende agricole, il treno è arrivato alla suggestiva stazione di Tresnuraghes, dove ad attendere la comitiva di turisti c'era un gruppo di persone che hanno offerto una degustazione di prodotti tipici del posto, con formaggio, pane, dolci e la malvasia. Il mare è a un tiro di schioppo, ma il trenino non può proseguire, perché la linea è bloccata. Si tratta di qualche chilometro, tra Tresnuraghes e la località di Nigolosu, una delle tappe più suggestive del tour.