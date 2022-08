Il Trenino verde deraglia e si ferma 

Le traverse della ferrovia hanno fatto crac. Si sono rotte vicino alla cantoniera di Sella Ellecci, nel territorio di Arzana, e il Trenino verde è deragliato, provocando l’interruzione dei viaggi sulla linea turistica Arbatax-Gairo. Soltanto per la velocità ridotta del locomotore si sono evitate conseguenze gravi ai passeggeri. Arst ha dunque sospeso il servizio turistico, proprio mentre dalla Penisola sono in arrivo gruppi di vacanzieri che hanno prenotato soggiorni negli hotel di Tortolì per godersi l’escursione in un luogo suggestivo e incontaminato.

L’incidente

Il fatto risale alla tarda mattinata di sabato scorso, durante il viaggio da Arbatax a Gairo. All’altezza di Arretzargius, vicino a Sella Ellecci, hanno ceduto alcune traverse provocando l’allargamento del binario e la conseguente caduta del carrello del locomotore all’interno del binario stesso. In virtù della velocità limitata per ragioni di sicurezza (25 chilometri orari), non ci sono state conseguenze. I passeggeri sono stati recuperati con il treno-soccorso e riportati ad Arbatax. La linea era stata regolarmente verificata in precedenza senza che fossero emerse criticità particolari. Ora una commissione tecnica d’inchiesta accerterà le cause della rottura su quel tratto.

Le reazioni

Ieri Arst ha sospeso i viaggi. Nessun cenno sulla ripresa. «Stiamo facendo le verifiche proprio sui tempi: speriamo siano brevi, ipotizziamo qualche settimana. Ci sono un po’ di traverse da sostituire. Ce la stiamo mettendo tutta», fanno sapere fonti Arst. Per il fine settimana alla stazione di Arbatax erano attesi turisti provenienti da oltre Tirreno, con diverse comitive in arrivo soprattutto dalla Toscana, che hanno prenotato la gita. «Non se ne farà nulla. Non è possibile trovarsi sempre nella stessa situazione: una volta è colpa dell’allerta meteo, poi degli incendi e delle traversine. Già due anni fa - afferma Alessandro Murino, 41 anni, operatore turistico di Gairo - il Trenino deragliò nello stesso tratto. A questo punto ci illustrino la relazione di inizio stagione e quella stilata adesso. Un responsabile ci deve essere. Trovino una soluzione per evitare che la stagione s’interrompa definitivamente: propongo di portare la locomotrice a Elini». Sul caso interviene anche l’assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde (38): «Ho chiesto ad Arst celerità nell’intervento».