Il traffico selvaggio per il mare 

Ormai si viaggia ad una media di circa trecento multe al giorno, solo nel territorio di Arzachena. Dai primi di agosto, le più importanti località turistiche della Gallura sono in pieno delirio automobilistico. L’afflusso record di italiani, soprattutto, tantissimi stranieri a caccia di spiagge libere, sta facendo saltare le regole del Codice della Strada. Non si parla di estate cafona, ma di alcune importante strade che non reggono più i flussi di traffico e dei parcheggi insufficienti. Porto Cervo e Porto Rotondo sono l’epicentro del caos, soprattutto serale. Le forze dell’ordine, in particolare il personale della Polizia locale di Olbia e Arzachena, hanno difficoltà insormontabili quando si tratta di pianificare i servizi notturni e così tutte le regole saltano.

Costa Smeralda

Il fronte caldissimo nel territorio di Arzachena è la Costa Smeralda. La Polizia locale, coordinata dal comandante Giacomo Cossu, sta intervendo tutti i giorni a Liscia Ruja, dove le auto vengono parcheggiate in entrambi i lati dello sterrato che porta alle spiagge. Una situazione pericolosa che ha imposto diverse volte la chiusura della strada. Ma i problemi sono su tutta la viabilità del litorale arzachenese. Si sono formate più volte lunghe colonne di auto sino ad Abbiadori, al Pevero e nel tratto di Cala di Volpe. Dice il comandante della Polizia locale di Arzachena, Giacomo Cossu: «Stiamo affrontando ogni giorno situazioni estremamente impegnative, anche per la concomitanza di eventi e manifestazioni nelle frazioni di Arzachena, come Cannigione. Il dato rilevante è il numero di auto in circolazione, dobbiamo intervenire con provvedimenti drastici, come la chiusura al traffico di alcune spiagge, per ragioni di sicurezza».

Porto Rotondo

Nel borgo turistico olbiese il caos scoppia dopo le 23. Auto parcheggiate nelle aiuole, strade ridotte ad una sola corsia di marcia, impossibilità di effettuare la rimozione forzata diei mezzi, il carroattrezzi non può arrivare nel centro di Porto Rotondo intasato dalle auto. E anche qui le multe fioccano ogni giorno.

