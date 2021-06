Il Tottenham: anche Paratici con Conte 

Antonio Conte è il favorito per la panchina del Tottenham dopo il rifiuto del Paris Saint Germain di liberare Mauricio Pochettino. Secondo il "Daily Mail” i contatti con l'entourage dell'ex allenatore dell'Inter sono già cominciati, anche perché gli Spurs - dopo aver mancato le primissime scelte, Julian Nagelsmann e Brendan Rodgers - sono ancora senza allenatore dall'esonero di José Mourinho, lo scorso 19 aprile. Per Conte si tratterebbe di un ritorno in Premier League, dove aveva allenato il Chelsea per due stagioni, vincendo un campionato, prima del suo ritorno in Italia sulla panchina dei nerazzurri campioni d'Italia. Ma Conte non sembra essere l'unico possibile arrivo dalla Serie A per il club londinese, dal momento che secondo rumors insistenti anche l'ex Juventus Fabio Paratici è stato trattativa con il presidente del Tottenham, Daniel Levy, per il ruolo di direttore tecnico.

Torna Pjanic?

Riflettori su Pjanic. Il quotidiano catalano "Sport” riporta che l'avventura del bosniaco in Spagna appare in via di conclusione e che il giocatore potrebbe fare il suo ritorno in Serie A: c'e' l'ipotesi di un secondo giro alla Juventus, ma anche di una suggestione legata all'Inter. Lo stesso Barcellona in queste ore ha comunicato al Real Betis la volontà di far valere il suo diritto di riscatto per Emerson Royal (un'operazione da 9 milioni di euro). In casa Juventus rimane qualche dubbio sulla permanenza di Morata che dal ritiro della Spagna non si espone. Vuole ritrovare, invece, un centravanti vero il Manchester City dopo l'addio di Aguero. Guardiola non ha dubbi e il nome preferito è quello di Kane che appare ai titoli di coda con il Tottenham: un interesse talmente grande che i Citizens potrebbero offrire nella trattativa Sterling e Gabriel Jesus.

Italiano raddoppia

Intanto Vincenzo Italiano rimane alla guida dello Spezia. È arrivata l'attesa fumata bianca con la firma sul contratto che legherà per i prossimi due anni, con opzione per il terzo, la società ligure al tecnico artefice della prima promozione in Serie A e della salvezza. Una firma, quella del tecnico siciliano, arrivata dopo una settimana turbolenta, culminata nella giornata di ieri dalla decisione dello stesso tecnico di prendersi 24 ore di tempo per riflettere sulla proposta economica della proprietà americana.

