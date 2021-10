Il Tortolì mette il turbo 

Tortolì (4-3-3): Moyano, Murru, C. Lai, F. Serra, Lobina, Loi, Molo, Caredda (31’ st Marongiu), Timpanaro, Murreli (40’ st Macis), Serra (24’ st Muggianu). In panchina Falconetti, Zoncheddu, S. Mameli, Pendin, M. Lai, Angioni. Allenatore Piras.

Tortolì 5

Bonorva 1

Bonorva (4-3-2-1) : Sassu, Carta (23’ st Zoccheddu), Faedda (34’ Kalissa), Deledda, Fadda, Dessolis, Rodriguez, Derudas (38’ st Militano), Deriu, El Ouali, Sanna. In panchina Montella, Meloni, Ginesu, Atagana. Allenatore Pili.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, 2’ Lobina, 4’ Murreli, 27’ Timpanaro; nella ripresa, 11’ Derudas, 13’ Murreli (r), 43’ Muggianu.

Note : espulso Ginesu (dalla panchina), ammoniti Deriu, El Ouali. Recupero 1’ pt-3’ st. Spettatori 450.

Tortolì. Al fischio finale scrosciano applausi: il 5-1 al Bonorva non solo tiene in vetta il Tortolì ma solidifica la sua forza. I ragazzi di Alberto Piras mettono in cassaforte il successo già nei primi 27 minuti della sfida, giocata a senso unico e mai in discussione, neppure quando gli ospiti accorciano sul 3-0. Gli ogliastrini confermano la leadership (condivisa con la Macomerese) del girone B, mentre il Bonorva resta appena sopra la linea di galleggiamento.

Inizio super

Nei primi 4 minuti il Tortolì ha spirito garibaldino. A Lobina sono sufficienti 80 secondi per indossare i panni di Speedy Gonzales e sbloccare la gara. Il classe 2002 raccoglie una verticalizzazione di Timpanaro e, defilato sul vertice alto dell’area, accarezza la palla con il sinistro e calibra la conclusione sul secondo palo sorprendendo il portiere ospite in uscita disperata. Passano 160 secondi e il Tortolì resta incollato sulla stessa pagina del manuale. Cambiano gli interpreti ma il risultato è lo stesso dell’azione precedente. Stavolta Moio imbecca Murreli, il colpo da biliardo vale il raddoppio. Per il Bonorva un inizio choc che compromette il lavoro che il tecnico Pili ha preparato in settimana. Al 23’ il primo squillo dei suoi ragazzi, tramortiti da una partenza lampo del Tortolì. Ci prova Sanna, ma il suo tiro serve solo a far capire che Moyano è in campo. I rossoblù sono un rullo compressore e lo dimostrano al 25’ quando Timpanaro colpisce il palo e 120 secondi più tardi cala il tris con un fendente da fuori area che lascia di stucco Sassu.

La ripresa

Al rientro in campo il canovaccio è sempre lo stesso: Tortolì all’attacco e Bonorva costretto a contenere. E siccome il risultato sorride ai padroni di casa, Murreli (9’) si concede pure la giocata di fino: il suo destro dal limite dell’area è carico d’effetto, non abbastanza per centrare il sette. Gli ospiti hanno una ventata d’orgoglio e all’11’ accorciano con Derudas che di prima intenzione, con un tocco dolce d’esterno destro, ubriaca Moyano in uscita. Non c’è neppure il tempo di pensare che la gara potrebbe riaprirsi che 2 minuti dopo Fadda cintura in area Andrea Serra e l’arbitro concede il rigore al Tortolì. Dal dischetto Murreli è glaciale e fa poker. Il Bonorva sa che l’incontro è compromesso, ma prova comunque a rendere meno amaro il passivo. Mira e portiere avversario negano agli uomini di Pili l’opportunità di tenere viva la partita. Su cui scorrono i titoli di coda al 43’ quando Marongiu, altro classe 2002, si traveste da furetto infilandosi nella larghe maglie della difesa ospite per il definitivo 5-1.

