Il torrente “fantasma” fa paura 

«Il torrente è ricomparso, molte aziende in questa zona sono ormai allagate e c’è una vera e propria sorgente che continua a far sgorgare acqua ancora ora che non sta più piovendo». Antonio Orrù, agricoltore da una vita, mostra l’acqua che scorre in mezzo ai terreni che costeggiano la strada di Is Crus, nelle campagne di Sestu. Dopo i quasi due mesi di piogge pressoché incessanti, l’incubo da queste parti si chiama rio Su Pardu, il torrente-fantasma che riaffiora solo a seguito di lunghi periodi piovosi o di nubifragi.

Il fiume fantasma

Tecnicamente quello che ormai da giorni ha allagato gli orti e le aziende, rendendo impossibile agli agricoltori il lavoro, non è un vero e proprio torrente, ma si tratta di un compluvio. Quando riaffiora ha tutto l’aspetto di un fiume, ma in realtà si tratta delle acque piovane che scendono dai monti di Dolianova, riconquistandosi il letto originario di un antico torrente ormai scomparso. «Quando c’erano le cunette a bordo strada l’acqua scorreva e non finiva negli orti», prosegue Orrù, anziano ortolano che continua a lavorare anche se ha lasciato l’azienda ai figli. «Ora sono state tappate e ci sono stati dei lavori anche in un’altra zona. Il risultato è che ora l'acqua passa in mezzo agli orti». Alcuni coltivatori, per salvare produzioni e serre, si sono armati di pazienza e hanno scavato dei canali lungo i campi, così da intercettare il rio Su Pardu e farlo defluire in qualche modo a valle. In altre zone, dove non è stato possibile, l’acqua ormai ristagna da settimane e si sono formate delle paludi.

La zona a rischio

La pericolosità del fiume-fantasma è ormai risaputa a Sestu, tanto che una grossa area alle spalle di via Bologna e via Iglesias è stata classificata come “inedificabile” perché soggetta ad allagamenti. Con l’alluvione del 2008, il rio Su Pardu era ricomparso con tutta la sua forza, sfondando muri, allagando case di campagna e sommergendo anche gli scantinati di numerose abitazioni in via Bologna e anche il campo sportivo di corso Italia. Per risolvere il problema gli esperti hanno pensato a un sistema di raccolta delle acque che intercetti il corso e lo faccia poi confluire nel rio Sestu, ma l’opera ha dei costi esorbitanti e dunque per il momento quel tassello, dove il Puc aveva previsto quasi 5 mila abitanti, resterà bloccato dalle restrizioni.