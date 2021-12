Tonara 4

Bonorva 0

Tonara (4-3-1-2) : Tore; Pisu, L. Sau, Mameli, Poddie; M. Sau (11' st Soru), Trogu, G. Sau (35' st Manca); J. Boi; Noli (24' st Secci), S. Boi (40' st Arru). In panchina Pili, Arru, Cadau, Lecca, Testa, Zedda. Allenatore Succu.

Bonorva (4-3-1-2) : Montella; Leoni, Chesseddu, Ginesu, Faedda; Rodríguez (28' st Cau), Ledda, Derudas (43' st Soro); Deledda; Sanna, Bombagi (14' st El Ouali). In panchina Sassu, Mura, Deriu, Kalissa. Allenatore Piu.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : 30' pt S. Boi, 43' pt Noli, 30' st Chesseddu (a), 43' st Arru.

Note : ammoniti L. Sau, S. Boi, Derudas. Recupero 2' pt-2' st.

tonara. Quinto risultato utile consecutivo per il Tonara (tre vittorie e due pareggi), che prosegue la sua risalita in classifica con un perfetto poker. La gara inizia a ritmi blandi fino alla mezz'ora, quando un'imbucata per Tore Boi permette all'attaccante di saltare il portiere Montella e segnare a porta vuota. Il Bonorva ha la chance per pareggiare su una punizione a due in area per un retropassaggio, ma sulla battuta si oppone Tore. Al 43' il raddoppio, con una verticalizzazione per Noli che salta Ginesu e incrocia sul secondo palo.

Padroni di casa dilaganti

I padroni di casa prendono il largo nel finale col terzo e quarto gol. Al 30' punizione di Jacopo Boi e decisiva deviazione di Chesseddu che supera il proprio portiere, è autorete e partita chiusa. Alberto Arru entra al 40' e ci mette tre minuti per andare a bersaglio: su cross basso al centro dell'area taglia dalla sinistra e supera il portiere con uno scavetto, chiudendo il poker del Tonara. Seconda brutta battuta d'arresto consecutiva per il Bonorva, che nella scorsa giornata aveva perso 1-4 in casa contro il Buddusò e prende ancora quattro gol al passivo.

