Tonara 2

Macomerese 2

Tonara (4-3-3) : M. Pili (18’ Tore), Lecca (25’st Secci), G. Sau, M. Sau, Poddie, Mameli, N. Ghiani, Trogu, Noli, E. Pili (15’st J. Boi), S. Boi. In panchina Arru, Cadau, F. Ghiani, Manca, Testa, Zedda. Allenatore Succu.

Macomerese (4-3-3) : P. Pinna, Pes, Figus, Fois, Colombo, Pitruziello, Foddai, Dettori, Sanna (41’st Nachet), Cocco, G. Pinna. In panchina Bangoni, Deriu, E. Oggianu, L. Oggianu. Allenatore Mura.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : 2’ pt Sanna, 8’ pt (r) Foddai, 40’ pt (r) Mameli, 36’ st S. Boi.

Note : ammoniti M. Sau, Trogu, Mameli, Fois, G. Pinna, Figus. Recupero 2’ pt, 5’ st. Angoli 2-7. Spettatori 250.

Tonara. Nonostante il clima non fosse dei migliori, al Su Nuratze di Tonara, bellissima gara tra i tonaresi e la Macomerese che per 90’ hanno dato vita a un match di rara intensità. Il 2-2 finale riassume una partita tra due squadre piene di agonismo e voglia di portare a casa l’intera posta.

La gara

Partenza a razzo della Macomerese che in 8’ è già avanti per 2-0. Al 2’ minuto è Sanna che finalizza al meglio un bel contropiede battendo Pili. All’8’ ancora Sanna viene steso all’interno dell’area di rigore e l’arbitro assegna il penalty trasformato da Foddai. Doppia doccia fredda per il Tonara che però non accusa il colpo e reagisce spingendosi subito in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara. Al 40’ secondo rigore della giornata ma stavolta a favore del Tonara per fallo su Noli involato a rete. Dagli undici metri Mameli non sbaglia.

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi sono bassi. Gli attacchi sono spesso confusi e imprecisi e le due formazioni si annullano nella parte centrale del campo. Il gol del definitivo 2-2 arriva al 36’ st con Boi che a tu per tu con Pinna non sbaglia. Nel finale i tonaresi spinti dall’entusiasmo di aver rimontato il doppio svantaggio ci provano in diverse occasioni senza trovare la via della rete.

La prossima gara vedrà i tonaresi impegnati in trasferta a Seulo mentre, la Macomerese affronterà il Fonni tra le mura amiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata