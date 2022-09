Il Terzo polo: «Siamo l’alternativa ai due populismi» 

Un risultato solido da cui partire e lavorare anche in vista delle prossime elezioni regionali. Mancano le due cifre, ma al quartier generale del Terzo polo, in via Baylle a Cagliari, il bicchiere è mezzo pieno.

«Dati confortanti»

«Il dato è buono ed è sostanzialmente quanto ci si aspettava», ha detto dopo le prime proiezioni Giuseppe Luigi Cucca, senatore uscente di Italia Viva, secondo in lista sul proporzionale per la Camera dietro la ministra Elena Bonetti. Cucca sarà probabilmente l’unico sardo eletto nel Terzo polo. Secondo Guido Garau, capolista per il Senato, «il Terzo polo si presentava alle elezioni per la prima volta, il risultato è soddisfacente, la prima pietra su cui costruire un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo, di destra e di sinistra, che ha devastato la Sardegna e l'Italia». Il giornalista è sicuro che «abbiamo fatto conoscere i nostri valori, i nostri programmi e i nostri candidati, abbiamo lanciato idee e proposte per il rilancio dell'Isola in ottica europea. Non è un caso che nel simbolo del Terzo polo abbiamo inserito un esplicito riferimento a Renew Europe, il gruppo liberale del Parlamento europeo». E insomma, «con questo risultato si solidifica qualcosa che vale molto più di un accordo elettorale, un progetto unitario che aderisce al territorio e adesso guarda con ottimismo alla sfida delle elezioni regionali».

«Messaggio passato»

«Il dato nazionale rispecchia il trend che conoscevamo», ha osservato Claudia Medda (Italia Viva), candidata al Senato nel collegio del Sud Sardegna. Ad ogni modo, «si tratta di una buona partenza, in attesa che i dati si consolidino e possiamo rilevare che il nostro messaggio è passato. In molte città d’Italia raggiungeremo l’obiettivo della doppia cifra. Abbiamo fatto una campagna elettorale sui contenuti, non contro qualcuno ma raccontando la nostra visione del futuro». Ora, ha sottolineato, «la sfida di Italia Viva e Azione è fare in Italia quello che Macron ha fatto in Francia: convincere parte dell'elettorato di destra e di sinistra a credere in una strada nuova, liberale e riformista. Il nostro progetto diventerà maggioranza nel Paese in pochi anni e sarà determinante anche in Sardegna nelle prossime competizioni elettorali».