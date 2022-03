Il Terrapieno sprofonda,  tempi ancora lunghi per i lavori di recupero  

I lavori di recupero sono stati programmati, nel frattempo la passeggiata del Terrapieno continua a cedere. I costoni hanno ceduto e rischiano di crollare, alcuni pini ai lati sono pericolanti con i rami che sfiorano terra, la pavimentazione è divelta in più punti, le panchine lerce. La promenade progettata da Ubaldo Badas è da anni uno dei punti più abbandonati della città.

Sono lontani i tempi in cui il viale con panorama sulla città brulicava di persone che potevano godere di uno dei luoghi più affascinanti del capoluogo, da anni ormai meta di sbandati e orde di ragazzi che, soprattutto nel fine settimana, prendono d’assalto l’area lasciando bottiglie di alcol in vetro e rifiuti vari senza ripulire. Chi passeggia, soprattutto la mattina, non può che constatare uno scenario desolante. «Passo di qui molto spesso per andare a lavoro», racconta Gabriella Macciotta, 50 anni, «e mi dispiace vedere che un posto bellissimo sia così poco curato. Ci vorrebbe più attenzione, un progetto elaborato da un architetto competente in grado di riqualificare uno degli angoli più belli della nostra città». Riqualificazione che sempre più cittadini chiedono. «La pavimentazione è penosa, provoca cadute giornaliere a causa del muschio che la rende scivolosa e pericolosa sia per i giovani che per gli anziani, le mattonelle sono a pezzi», aggiungere Giuseppina Meloni 74 anni. «Per non parlare dei muri, completamente imbrattati, oltre all’illuminazione scadente, insomma siamo davanti a uno sfacelo».

Sfacelo contro cui si staglia un panorama struggente, quasi a voler gridare la bellezza di un luogo ricco di storia. «Sono amareggiato per una situazione che va avanti da troppo tempo», fa presente Carlo Coni, 45 anni, dell'associazione Olè Kayak, «mi accorgo sempre di più che forse manca la reale volontà di porre freno a un degrado evidente. Ci vuole un controllo maggiore, in modo tale da scoraggiare i vandali a frequentare la zona».

Ma c’è uno spiraglio di luce. «I lavori per la riqualificazione dell'area sono stati programmati dal Pon 2021-2027», fa sapere l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, «e ci sono in cassa 10 milioni di euro. Attualmente gli uffici stanno lavorando sul progetto di riqualificazione ma è un processo complesso che richiede tempo. Sicuramente non si farà quest’anno».