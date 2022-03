Il Tempio torna in testa 

TEMPIO 2

PORTO TORRES 0

Tempio (4-3-3) : Doumbouya, Latte, Cuccu, Erittu, Stechina, Coradduzza (21’ st Moro), Ferraro, Villar, Valenti (42’ st Spezzigu), Mossa (14’ st Bianco) Aloia (36’ st Uleri). In panchina: Saragato, Piriottu, Sotgiu, Masu, Acosta. Allenatore Nativi.

Porto Torres (4-4-2) : Falchi, Canu, Bernardini (41’st Fois), Peana (1’ st Tugulu), Masia, Careddu Bazzoni (27’ st Agri), Capra, Troisi (14’ st Nali), Farina (27’ st Cossu) Galante. In panchina: Saiglia, Pittalis, Mandras. Allenatore Valente.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 27’ pt Ferraro, 45’ pt Aloia.

Note : ammoniti Corradduzza, Ferraro, Moro, Villar, Uleri, Masia, Cossu; recupero 1’ pt, 6’ st; angoli 5-4; spettatori 400.

TEMPIO. Il monologo azzurro partorisce un 2-0 con alcune recriminazioni per un risultato più netto, ma con la soddisfazione del ritorno in vetta, seppur in coabitazione con il Calangianus e l’Usinese. Contro un Porto Torres vivace ma evanescente in fase offensiva, il Tempio ritrova sintonia con le indicazioni di gioco, richieste dal tecnico Nativi, e maggiore fiducia nei propri mezzi. I tre punti che rinvigoriscono le speranze sono il frutto di un dominio netto, quando non un vero tiro al bersaglio con Falchi a evitare la goleada.

Pressing

I turritani non sono andati oltre un pressing asfissiante fino al primo gol subito, limitandosi a contenere per il resto della gara. Da segnalare l’intesa del tridente tempiese (Aloia, Mossa, Valenti) e le continue falcate sulla fascia dell’instancabile Latte. La cronaca si apre con l’unica vera azione dei rossoblù: Farina, al 9’, s’invola sulla sinistra e scaglia un diagonale mancino che si spegne di poco a lato. I galluresi replicano al 17’ con Aloia che di testa, su cross di Mossa, non inquadra la porta. Lo stesso bomber al 23’, dopo uno scambio con Ferraro, manda di poco a lato. Proprio Ferraro al 27’, sugli sviluppi di un corner, sblocca il risultato con un sinistro di controbalzo deviato che si infila alle spalle di Falchi. Al 37’ ci prova Mossa dal limite dell’area con un destro teso vicino al montante. Al 45’ su un centro di Ferraro, stacco vincente di Aloia che infila Falchi.

Secondo tempo

La ripresa presenta lo stesso copione: Porto Torres non pervenuto e padroni di casa all’assalto. Al 3’, dopo una punizione di Aloia, un destro al volo da cineteca di Valenti viene annullato per fuorigioco. Al 10’ Latte entra in area e viene steso, ma l’arbitro sorvola. Al 17’ Valenti, su assist di Bianco, si iscrive all’albo dei tentativi mancati quando per ben due volte, in piena area, non riesce a superare il portiere ospite. Non solo, al 25’ sempre con Bianco nelle vesti di ispiratore, l’attaccante argentino sbaglia sottoporta sparando alto.

A caccia del tris

Al 33’ il tris sembra possibile, ma su un cross di Ferraro, e successivo velo di Valenti, Aloia in scivolata arriva con un soffio di ritardo per la deviazione vincente. Nel finale, al 42’, ci prova anche il neo entrato Spezzigu che non sfrutta un errato rinvio ospite e spara su Falchi che respinge a terra. Nei minuti di recupero ancora Spezzigu, incapace di finalizzare un suggerimento di Bianco, si rende protagonista di un clamoroso gol mancato facendosi deviare dal portiere turritano una facile conclusione. Il portiere ospite si conferma il migliore in campo quando si supera nel deviare in corner un destro angolato in corsa di Moro.

