il tempio sale in vetta 

Tempio 5

Usinese 1

Tempio (4-4-2) : Pittalis, Masu, Arca, Pinna, Giammalva, Sabino, Bulla (24’st Coradduzza), Tedde (17’st Bianco), Mossa (24’st Latte), Roccuzzo, Palmas. In panchina Carta, Masia, Spezzigu, Choute, Moro, Valenti. Allenatore Cantara.

Usinese (4-3-3) : Tanca, Saccu, M. Sanna, Daga, Luiu, Gutierrez, D’Andrea, N. Sanna, A. Delrio. (24’st Galante), M. Delrio (24’st Panzali), Saba. In panchina Giordo, Ferranda, Marras, Zulberti, Piredda, Scanu. Allenatore Rassu.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : 28’pt Giammalva, 34’pt e 1’ st Sabino, 39’ pt e 15’ st Mossa, 24’ st Saba (r) .

Note : Ammoniti: Arca, Panzali. Recupero 1’pt.-2’ st. Angoli 2-5.

Tempio. Dopo la stecca nel precedente turno casalingo contro il Sennori, il Tempio ancora dentro le mura amiche si riprende alla grande e annienta le velleità di una volitiva Usinese. La neo capolista si libera del fiato sul collo di un avversario coriaceo e rasserena l’ambiente, scosso dopo il passo falso di sette giorni prima. La storia della gara è impietosa per gli ospiti e ricca di soddisfazioni per gli undici di mister Cantara.

Partenza in sordina

L’equilibrio, a parte un sinistro di Arca finito a lato al 2’, è rotto dopo la metà del primo tempo. Al 28’ Palmas illumina il Manconi con uno slalom e supera due avversari, e Giammalva segna di testa in tuffo. Al 34’ il raddoppio: ancora Giammalva lancia Bulla sulla sinistra, cross teso di cui approfitta Sabino dopo una respinta corta della difesa. Al 39’ in evidenza Bulla con un sinistro di controbalzo respinto, riprende Palmas e Tanca respinge a terra, irrompe Mossa e fa il tris. L’Usinese è stordita, nonostante la vivacità del giovane D’Andrea sulla fascia, e non impensierisce l’inoperoso Pittalis.

La ripresa

Subito un boato dalle tribune saluta la doppietta di Sabino: al 1’ raccoglie una palla vagante e con un bolide destro insacca sotto la traversa. Al 6’ si vedono i rossoblù (ieri in casacca arancione) con una punizione mancina di Saba, ma Pittalis risponde a pugni chiusi. Al 12’ Pittalis in tuffo salva su un destro piazzato di Nicola Sanna. Al 15’ Mossa smorza la ripresa degli avversari: l’attaccante parte dalla propria metà campo involandosi a lunghe falcate, resiste ai tentativi di carica di Saccu, infilza Tanca in uscita e va a gioire sotto la tribuna. Due minuti dopo l’Usinese rischia il risultato tennistico quando Palmas avvia un’azione duettando con Arca: usufruisce di un velo di Roccuzzo e con un destro rasoterra impegna Tanca. Al 22’ un lampo dello sgusciante D’Andrea fa commettere l’unico errore della gara al capitano gallurese Giammalva, che arriva in ritardo su un contrasto e atterra il centrocampista ospite. Dal dischetto si presenta Saba, che insacca spiazzando Pittalis. Troppo tardi per sperare nella riapertura della gara, ma gli ospiti non demordono. Al 33’ Luiu con un destro su punizione impegna severamente Pittalis, che respinge con affanno. I restanti minuti di gara vedono gli azzurri controllare i tentativi improvvisati degli uomini di Rassu che, nonostante gli innesti di Panzali e Galante, non riesce a scalfire la difesa avversaria.

