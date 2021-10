Il Tempio non si ferma più 

Valledoria 0

Tempio 3

Valledoria (4-4-2) : Mariano, Casula (37’ pt Mariani), Esposito, Fridman, Simone Secchi (37’ pt Bianco), Spillo, Goy, Olaberry (42’ pt Florence), Sannino, Luca Secchi, Pireddu (1’ st). In panchina Grassi, Mannu, Murineddu, Podda Gnani. Allenatore Moi.

Tempio (4-3-3) : Doumbuya, Saba (29’ st Latte), Piriottu, Cuccu, Silvetti, Coradduzza, Ferraro (22’ st Tiddia), Villar (18’st Sotgiu), Valenti, Bianco (15’ pt Spezzigu), Uleri (22’ st Aloia). In panchina Saragato, Masu, Nicolli, Idili. Allenatore Nativi.

Arbitro : Salvatore Fresu di Sassari.

Reti : 5’ pt Valenti (r), al 19’ pt Spezzigu, al 35’ st Silvetti.

Note : ammoniti Mariano, Florence, Villari; Espulsi Moi .

Valledoria. La quarta vittoria consecutiva del Tempio di Nativi, che vola in classifica a punteggio pieno coincide con la quarta sconfitta consecutiva per il Valledoria di mister Moi che non riesce così a smuovere il punteggio.

L’analisi

La partita fin dalle prime battute ha visto una predominanza sul campo dei Galletti tempiesi che con una forza di organico ben superiore alla compagine di casa hanno dettato i ritmi della gara per tutti i novanta minuti. Purtroppo le azioni di rimessa del Valledoria sono state sempre sterili e non hanno mai impensierito la retroguardia ospite che forte del risultato di tre a zero nel primo tempo ha giocato una ripresa meno intensa.

La cronaca

Al 5’ su atterramento in area di rigore di Bianco, il direttore di gara assegna un penalty a favore degli ospiti. Si incarica del tiro Valenti e spiazza l’estremo del Valledoria Mariano. Ci si aspetta una reazione dei padroni di casa che però non arriva e anzi è la squadra del Tempio a raddoppiare con il nuovo entrato Spezzigu ben servito da Valenti. Ancora Spezzigu si rende protagonista della terza rete per i suoi. Infatti, direttamente da calcio d’angolo pennella un ottimo cross per il difensore Silvetti che non ha difficoltà a imbucare Mariano. La partita nonostante l’ampio vantaggio degli ospiti rimane ad appannaggio degli uomini di mister Nativi. Sempre nella prima frazione di gioco vi è da segnalare l’espulsione di mister Loi. Nella ripresa la musica non cambia, il Tempio potrebbe raddoppiare con Uleri e Valenti ma l’ottimo Mariano nega la gioia del gol ai due attaccanti.

