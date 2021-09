Il Tempio inizia col botto 

TEMPIO 2

LUOGOSANTO 0

Tempio (4-4-2) : Doumbouya, Saba, Cuccu, Corda (22’ st Latte), Silvetti, Franco, Coradduzza (22’ st Tiddia), Ferraro, Valenti, Bianco (36’ st Sotgiu), Uleri (15’ st Idili). In panchina Saragato, Spezzigu, Erittu. Allenatore Nativi.

Luogosanto (4-3-3) : Marzeddu, Carai (1’ st Meloni) Pilo, Ghirardi, Madeddu, Melgari, Bassu (42‘ st Fresi), Scarfò, Deriu, Desantis (30’ st O.Donati), E.Donati (13’ st Spano). In panchina Demuro, Pileri, Donati, Portas, Deiana. Allenatore Malu.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 10’ pt Uleri, 36’ pt Valenti (r).

Note : ammoniti Deriu, Melgari, Ghilardi, Cuccu, Franco. Recupero 1’ pt-7’ st. Spettatori 750.

TEMPIO. Sostenuto da un entusiasmo contagioso, Il Tempio impiega un tempo per dominare il derby con il Luogosanto. L’incontro ha dato il meglio nella prima frazione, mentre nella ripresa le sfuriate degli ospiti sono state contenute senza affanni dall’undici di Nativi. Per gli azzurri è una vittoria che conferma la bontà della rosa e l’intenzione di puntare in alto.

La gara

Il Tempio parte senza indugi e dopo dieci minuti si porta in vantaggio: Bianco centra basso per l’accorrente Uleri che con un sinistro fulminante batte l’incolpevole Marzeddu. Al 24’ il primo segno di reazione degli ospiti, quando l’ex Deriu con una palombella velenosa dalla destra manda di poco alto sopra la traversa. Il Tempio continua a premere e Valenti al 36’ viene steso in area da Melgari. Dal dischetto trasforma lui stesso. Al 41’ Luogosanto protesta per un fallo in area su Desantis. A farne le spese è l’allenatore Pasquale Malu, allontanato dalla panchina. Al 46’ Ghilardi entra fallosamente su Coradduzza. Secondo rigore, ma stavolta Marzeddu di distende e manda in angolo. Nella ripresa, da segnalare al 32’ Bianco per Tiddia, ma para a terra l’ottimo Marzeddu.

