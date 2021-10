Il Tempio è implacabile 

TEMPIO 2

SINISCOLA 0

Tempio (4-4-2) : Doumbouya, Latte, Piriottu, Erittu (20’ st Cuccu), Silvetti, Coradduzza (27 st Masu), Tiddia (6’ st Ferraro), Alvar, Valenti, Spezzigu (6’ st Bianco), Uleri (27’st Nicolli). In panchina: Saragato, Corda, Sotgiu, Idili. Allenatore Nativi.

Siniscola (4-2-2): Trini, Dettori, Corsini, Truzzu (9’ st Gallo), Merone, R.Saporito, Djeng, Corrias, Ibba, Pau (9’st M.Saporito) (20’ st Allegria), Aloia. In panchina: Soro, Carzedda, Poddie, Dejua, Funedda, Serra, Allenatore Matzuzzi.

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : nel primo tempo 43’ e nel secondo tempo 19’ Valenti.

Note : ammoniti: nessuno. Recupero, 4’ st. Angoli 3-1. Spettatori 700.

TEMPIO. Un quarto d’ora di apprensione poi Il Tempio prende le misure e si impone con un classico 2-0. L’incontro vive di continui sussulti, ma Il Siniscola è abile solo a tenere palla, senza affondare. Il Tempio è più concreto e merita i tre punti che lo tengono saldamente al primo posto in classifica.

La partita

Il primo brivido lo procura il Siniscola al 19’, quando Djeng supera Latte, entra in area e crea il panico, salva Erittu. Il Tempio replica al 24’, Piriottu centra basso per Villar che di piatto destro sbaglia da due passi. Al 31’, su un capovolgimento di fronte, dalla distanza un bolide di Valenti si stampa sul palo, riprende Uleri che manda di poco alto. Prove generali per il bomber che al 43’, su un cross di Coradduzza, di testa è pronto a ribadire in rete.

Avvio di ripresa sprint degli azzurri, al 1’, con Uleri e Valenti a duettare e doppio intervento di Trini che salva in angolo. Il raddoppio arriva al 19’. Bianco lancia in profondità Valenti che, pur decentrato, trova l’angolo giusto. Al 35’ Aloia su punizione esalta le doti di Doumbouya che respinge in tuffo. Al 45’ Trini si oppone a un destro di Ferraro in corsa.

Dopo gara

Carlo Nativi è soddisfatto: «Un avvio frenato per almeno quindici minuti, poi abbiamo giocato bene, fluidi. Siamo stati bravi a interpretare la gara. Nel secondo tempo potevano anche segnare qualche rete in più. Più che uno, abbiamo fatto due passi avanti».

