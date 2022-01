Il telelaser contro corse e incidenti 

«Nelle prossime settimane stileremo un programma dove saranno indicati giorni, orari e strade in cui sarà utilizzato il telelaser, perché ovviamente dobbiamo avvisare gli automobilisti», spiega il vicecomandante della Polizia locale Antonello Angioni. Il dispositivo, oltre ad accertare la velocità dell’auto, visualizza su un palmare la foto del veicolo evidenziando il punto in cui il raggio laser ha colpito. In genere c’è l’obbligo di fermare subito l’automobilista che ha commesso l’infrazione. In alcuni casi però è possibile inviare la multa a casa, in un secondo momento: per esempio, se gli agenti sono impegnati a multare un automobilista e nel frattempo ne transita un altro ad alta velocità. Sia agenti sia telelaser devono essere ben visibili, perché lo scopo principale è prevenire: cioè indurre i conducenti a rallentare e diminuire i pericoli.

I sopralluoghi per i telelaser si sono conclusi nei giorni scorsi con una prova generale, senza multe, sul lungomare Poetto. È stata controllata la regolarità della segnaletica e si è studiato il punto in cui fermare la pattuglia. Una delle strade sarà senza dubbio il lungomare Poetto, le altre potrebbero essere via Dell’Autonomia Regionale Sarda, la Statale 554 e via Leonardo da Vinci. Tutte zone dove si verificano gli incidenti più gravi. Tre quelli mortali nel 2020: a marzo sulla 554 un motociclista aveva urtato l’auto che aveva davanti; in centro, tra le vie Tiziano e Napoli, un anziano era stato investito e, nella caduta, aveva battuto la testa sul marciapiede; il mese scorso sul lungomare ha perso la vita don Alberto Pistolesi, parroco di Sinnai. Disgrazie cui deve essere aggiunta la morte di un pedone falciato da un’auto nei primi giorni dello scorso anno in via Leonardo da Vinci, all’altezza del market la Collina.

Contro alta velocità e incidenti stradali la Polizia locale è pronta a rispolverare il telelaser. Il sistema di rilevamento mobile già da qualche mese è tornato a disposizione del Comando dopo un lungo periodo di revisione, e adesso sono cominciati sopralluoghi e controlli sulle strade per poterlo usare. Per gli autovelox fissi invece i tempi sono più lunghi: il Comune aveva inviato alla Prefettura un elenco delle strade sulle quali sistemarli, ma il Governo nazionale ha anticipato la volontà di introdurre deroghe e modifiche per le apparecchiature fisse.

Le strade

L’elenco

L’attesa

«Resta da definire la questione relativa agli autovelox fissi», aggiunge Angioni, «per cui tra l’altro non abbiamo ricevuto ancora nessuna risposta dalla prefettura. Il Governo ha anticipato la volontà di introdurre una deroga». Il Comune aspetta il via libera del Prefetto per la sistemazione delle colonnine fisse in diverse zone individuate la scorsa estate: in viale Marconi tra via Fermi e il confine con il territorio di Quartucciu su entrambi i sensi di marcia; sul viale lungomare Golfo di Quartu (la quattro corsie del Poetto) in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria di Margine Rosso al confine con il Comune di Cagliari e via Fiume; infine, tra via Norvegia e la rotatoria di Margine Rosso in entrambi i sensi di marcia.

