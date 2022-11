«Il teatro è una grande famiglia Ma adesso spegnete i cellulari» 

La regina del teatro è una donna schietta ed affascinante, che in quasi 50 anni di carriera ha ammaliato il pubblico portando sul palco personaggi di grandissimo spessore. Paladina del teatro di parola, ama definirsi Maddalena Crippa 65 anni, una delle più complete e versatili protagoniste del teatro italiano, ammirata e pluripremiata. Un’artista capace di esordire a soli 17 anni con un ruolo enorme, quello di Lucietta nel “Campiello” di Goldoni. E come dimenticarla nei ruoli di Medea, Fedra o della Leonide del “Trionfo dell’amore”. Adesso è Meg, una casalinga un po’ svampita, ne “Il Compleanno” di Harold Pinter, per la regia di Peter Stein, al Teatro Massimo di Cagliari da domani a domenica per la Grande Prosa Cedac. Una commedia che evolve in situazioni assurde, ostili e minacciose. Uno spettacolo allo stesso tempo affascinante e inquietante che avrà come spettatori speciali tutti gli amici sardi dell’attrice. «E sono tanti!». Uno, su tutti, Sabù il pescatore.

Signora Crippa, un ruolo insolito, questo, per lei.

«Sì, effettivamente non ho fatto tanti ruoli comici, per questo è stato un grande piacere calarmi in questa parte. Leggendo solo il testo non avevo capito appieno la grandezza dell’opera che ho ritrovato sul palco. Meg è una vecchia casalinga, un po’ tonta, che vive nel suo mondo. Passa attraverso le vicende che capitano in casa sua senza capirci molto».

Una commedia divertente.

«Certamente, il pubblico sardo avrà modo di divertirsi e di conoscere questo grande autore del Novecento, per la regia di mio marito Peter Stein, che ha avuto un grande rispetto dell’autore. Un’occasione più unica che rara di venire a teatro».