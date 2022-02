«Il teatro è più vero della vita» Parola di Franco Branciaroli  

Su quelle assi di legno c’è anche ora in giro su e giù per l’Italia con “Pour un oui ou pour un non”, la storia di un’amicizia che si lacera per un nonnulla, di Nathalie Sarraute, per la regia di Pier Luigi Pizzi, dove recita magistralmente insieme a Umberto Orsini, un altro attore che ha fatto la storia del teatro italiano, in uno spettacolo inserito nel cartellone della stagione 2022 Grande prosa del cartellone proposto dal Cedac in Sardegna. E sono due le piazze che vedranno in azione il blasonato duo: si parte martedì prossimo, primo marzo, con il debutto isolano al Teatro comunale di Sassari mentre da mercoledì 2 a domenica 6 marzo via alle rappresentazioni al Teatro Massimo di Cagliari.

Chissà quante volte ha percorso quei pochi metri dal camerino al palco, ha respirato appieno il calore del pubblico, si è emozionato e ha perfino pianto. Ormai Franco Branciaroli, 75 anni, non se lo ricorda nemmeno più. Il teatro è diventato la sua vita, i compagni di palco parte della sua famiglia. Da quando nel 1970 ha intrapreso questa meravigliosa avventura, non si è più fermato lavorando, tra gli altri, anche con Carmelo Bene e Luca Ronconi.

Quando da più di cinquant’anni vai in scena quasi tutti i giorni, il teatro, come dice lui, diventa più vero della vita.

Franco Branciaroli, è pronto a fare un salto nel passato per noi?

«Ma con grande piacere».

Se lo ricorda il suo debutto?

«Me lo ricordo, certo. Era il 1970 ed eravamo al Castello Sforzesco di Milano. Non ero per niente emozionato. D’altronde non parlavo, ma cantavo dentro una carriola. Era bello perché era estate e c’erano gli attori del teatro Piccolo di Milano».

Possiamo dire che ha passato quasi tutta la sua vita sul palcoscenico. Cos’è per lei il teatro?

«Ho trascorso più di cinquant’anni tutte le sere, lì, sopra un palco. Il teatro è diventato più vero della vita, è la mia vita. E non sono per niente stanco, anche se adesso è un po’ difficoltoso con queste mascherine e questi protocolli, però quando sei in scena tutto passa. Il problema è la vita com’è diventata per tutti, non solo per me, i treni, ad esempio, è meglio non prenderli e ci dobbiamo spostare in macchina».

Com’è stato tornare a lavorare con Orsini?

«Noi avevamo già fatto delle cose insieme. È come se non ci fossimo mai separati. Il tempo in teatro ha un'altra dimensione, anche se passano sette, otto anni, sembra sempre ieri».

“Per un sì o per un no” è la storia di un’amicizia che si lacera.

«Per un’intonazione di una frasetta stupida, due amici si perdono. Da lì si passa a una rottura insanabile per una sciocchezza che alla fine mostra come quell’amicizia non fosse così solida».

Lei fa il primo passo e va a trovare l’amico che non sentiva da tempo.

«Sì, perché sono io che avevo pronunciato quella frase e da quel momento è tutto un rinvangare. La bellezza del testo nasce dal fatto che le vite dei due non sono spiattellate ma le si deve percepire via via nei dialoghi. È molto raffinato e alla fine tocca qualcosa in cui ogni spettatore si potrebbe ritrovare».

Lei lo ha mai fatto un passo indietro?

«Non me lo ricordo, ma credo di sì perché non mi piace la tensione».

Dopo tutti questi anni di attività ha ancora un desiderio che gradirebbe realizzare?

«Eccome. Mi piacerebbe portare sulla scena almeno trecento testi che invece non si potranno mai fare. E sa perché? Perché il teatro italiano è un teatro povero, senza mezzi. La prosa non ci appartiene. Quello italiano non è un popolo che ha il teatro come forma di conoscenza. O meglio il teatro di questo Paese è l’opera lirica, il melodramma che con la prosa non c’entra niente. Qui l’attore è visto sempre come l’Arlecchino. Noi siamo quelli che fanno divertire».

