Il teatro è più forte del Covid  

Da spettatori ad attori: pazzi per il teatro. Nasce così L@b Sanluri, un laboratorio per una compagnia teatrale amatoriale che si riunisce sotto la guida dell’attrice e regista Rosalba Piras per apprendere, studiare e mettere in pratica una delle forme artistiche più vecchie dell’umanità: il teatro. Una passione nata nel 2016 fra 18 aspiranti attori e attrici del Medio Campidano, dai 19 ai 91 anni, con l’arrivo in città del teatro comunale. Un amore a prima vista che neppure il Covid è riuscito a fermare. Infatti, grazie ai social, sono arrivati direttamente nelle case degli spettatori.

Prima della pandemia stavano lavorando allo spettacolo “Oltre il muro”, una rappresentazione sui vecchi manicomi, liberamente tratto dal film “Qualcuno volò suo nido del cuculo”. Con la chiusura del teatro imposta dal coronavirus, lo spettacolo è stato ripensato. L’ideatrice è stata Piras, della compagnia Abaco Teatro, che senza perdersi d’animo ha sperimentato altre modalità creando video trasmessi su facebook. «Il percorso in questi mesi – spiega – ha messo in luce la necessità di rimodulare il lavoro. Un successo annunciato: il gruppo ha una predisposizione alla recitazione, ama il palco, la cultura, è molto creativo, col valore prezioso del confronto, basato sullo scambio delle esperienze di ciascuno».

Tutto è nato dall’apertura a Sanluri del teatro. «Dalla platea – ricorda Lucia Fenu – abbiamo iniziato a sognare quel palcoscenico. Per arrivarci è bastato poco. Vero è che il teatro è stato sempre in me. È un modo per mettersi in gioco, lasciandosi trascinare dall’ironia, dalla risata e anche dalle lacrime». E via al L@b Sanluri, con 18 allievi. «Fare teatro – dice il nonnino del gruppo, Francesco Grecu, 91 anni – aiuta ad andare avanti, con coraggio e senza pensare se è aprile o maggio».

«Non solo recitazione – ricorda Anna Vacca – ma anche flamenco e corsi sperimentali. Siamo felici di tornare sul palco: l’assenza del pubblico non aiuta a crescere. Il video è freddo». Così per Claudio Salvi: «Il laboratorio è un momento piacevole. Si progetta, si condivide e, in un rapporto alla pari, si sperimenta la complicità del fare insieme».

