Il Teatro del Segno torna a sperare «Andare in scena, un nuovo inizio» 

La magia del teatro è pronta a compiersi di nuovo, rito antico che seduce, capace di reinventarsi sempre offrendo nuove e preziose chiavi di lettura. Chiavi che apriranno, ancora una volta, il Teatro del Segno di Stefano Ledda in via Quintino Sella a Is Mirrionis a Cagliari, per la seconda parte di stagione della rassegna “Teatro senza quartiere”, presentata ieri alla presenza dell'assessore alla Cultura Maria Dolores Picciau, che prevede cinque appuntamenti tra marzo e aprile.

Il cartellone

Una seconda parte di stagione attesa e dedicata alla memoria del tenore cagliaritano Gianluca Floris, morto a 57 anni il 4 febbraio a causa di una lunga malattia, e che presenta un cartellone ricco di spunti da cogliere: si comincia sabato 12 marzo alle 21 con “E poi… ho visto un gabbiano”, una commistione elegante di suoni, parole e visioni dedicata allo scultore Gianni Salidu con testi di Anna Lisa Mameli e gli arrangiamenti di Corrado Aragoni: una rievocazione delle sculture di legno e pietra di Salidu con le atmosfere delicate dell’Isola di Sant’Antioco e fare da sfondo. Un concerto teatrale reso unico dalla rievocazione di fasci di luce, di albe e dall’acqua illuminata dal sole che celebrano il talento di un artista di indubbio spessore. Il 19 e il 20 marzo sarà la volta di “Il sistema periodico”, tratto dall’omonimo libro di Primo Levi, con la drammaturgia e la regia di Stefano Ledda e il raffinato accompagnamento del sax di Juri Deidda. Uno spettacolo che tocca mente e cuore, ricordando l’orrore della Shoah e la caratura di un uomo capace di sopravvivere a una delle pagine più cupe della storia. Un monito reso ancora più necessario dai recenti avvenimenti in Ucraina, attaccata dalla Russia. L’ironia arguta non mancherà il 26 e il 27 marzo con “Il Grigio”, pungente e acuto racconto teatrale di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, messo in scena da Salvatore Della Villa con musiche di Gianluigi Antonaci, sonorizzazione di Rocco Angilè e video di Andrea Federico. Le sorprese, però, non terminano qui: il mese di aprile verrà inaugurato, sabato 2, con “Amleto take away” uno spettacolo di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolini, una riflessione disincantata e lucida sulle incongruenze che contraddistinguono il mondo, in cui si inserisce l’Amleto di Shakespeare.

Senza barriere

Il gran finale, invece, toccherà a Fabio Marceddu con il suo autobiografico “F.M. e il suo doppio”, un tuffo nel passato per esaminare il processo di crescita di Marceddu come uomo e attore, una riflessione sull'importanza del teatro inteso come riscatto sociale e nuova visione della realtà. Una realtà spesso difficile ma che il Teatro del Segno ha il coraggio di scandagliare senza limitarsi alle apparenze. «Questa seconda parte si apre con una prospettiva diversa, colma di speranza», conclude Ledda. «Vuole essere un nuovo inizio, un ulteriore fase di una rivoluzione culturale che parte da Is Mirrionis per arrivare a tutta la città, dimostrando che la cultura no, non conosce barriere».