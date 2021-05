Il teatro dei ciliegi trasloca nel parco 

Hanno fatto di necessità virtù: visto che il loro teatro è troppo piccolo per garantire le distanze di sicurezza imposte dalle norme anti Covid, saranno gli spazi verdi di Poggio dei Pini ad ospitare le opere teatrali. Una rassegna teatrale interamente all’aperto, in modo da dare a tutti gli appassionati la possibilità di assistere agli spettacoli in totale sicurezza: l’idea è dell’associazione Anfiteatro Sud, che gestisce il Piccolo teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini.

Nel parco

La rassegna intitolata “Passeggiate teatrali”, che ha preso il via ieri con lo spettacolo “Tutto tranne Gramsci”, proseguirà oggi alle 18,30, nel Parco XXII Ottobre, con “Su connottu”. Per Susanna Mameli, direttrice artistica di Anfiteatro Sud e regista di opere teatrali di successo, l’idea di abbandonare quinte e palcoscenico per allestire le rappresentazioni all’aperto non è proprio una novità: «Non è la prima volta che mi trovo costretta a dover fare a meno di un teatro. Stavolta sfrutteremo un parco immerso nel verde perché il nostro piccolo teatro non potrebbe garantire le giuste distanze tra gli spettatori, che in ogni caso sarebbero troppo pochi».

Il programma

Cinque serate, che puntano ad avvicinare gli amanti del teatro non solo di Capoterra ma dell’intero territorio e un delizioso antipasto in salsa dantesca prima dell’inizio di ogni appuntamento. «Prima di ogni spettacolo, gli spettatori potranno assistere a “Pillole divine”, dialoghi legati alle donne raccontate nella Divina Commedia e nelle altre opere di Dante – racconta Susanna Mameli - , un modo per celebrare il Sommo Poeta a settecento anni dalla sua morte, e conoscere segreti e curiosità che si celano nei suoi scritti».

Su prenotazione

Dopo mesi di inattività, tornare a teatro sarà un po’ come riprendere la propria vita prima che venisse stravolta dalla pandemia: ecco perché le rappresentazioni all’aperto hanno una grande importanza. «Si potrà assistere solo su prenotazione, a ogni spettatore verrà misurata la temperatura e tutti dovranno indossare la mascherina – precisa Mameli - , ma vedere uno spettacolo dal vivo sarà un po’ come tornare alla normalità che per mesi abbiamo perduto. Abbiamo voglia di continuare a condividere momenti culturali di spessore con gli amanti del teatro, ecco perché la nostra attività proseguirà ancora all’aperto nel periodo estivo, nell’ex ovile Saggiante. La speranza è di poter riaprire le porte del Piccolo teatro dei Ciliegi in autunno».

