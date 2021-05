Il Tar sblocca l’accesso ai contributi Ue 

I giudici amministrativi hanno dato ragione agli agricoltori di Ortacesus: hanno diritto a ricevere i contributi della Comunità europea destinati alle aree svantaggiate. La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto il ricorso presentato dal Comitato spontaneo degli agricoltori contro la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali che avevano escluso il Comune di Ortacesus dall’elenco delle aree soggette a vincoli naturali significativi precludendo alle aziende del territorio la possibilità di ricevere gli indennizzi per il mancato guadagno dovuto alle particolari condizioni dei terreni.

Un successo giudiziario- amministrativo che spalanca le porte a diversi finanziamenti per gli imprenditori di Ortacesus.

La vicenda

Il ricorso è stato presentato da alcuni agricoltori che hanno costituito un Comitato: Alessandra Ligas, Daniele Mascia, Giuseppe Porru, Elsa Serra, Marilena Pes, Giuseppe Marras e la società “Struzzi del Sole”, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Cossu e Pierfrancesco Ligas.

Alla base del ricorso la convinzione che ci fosse un errore di fondo nelle considerazioni ministeriali: per quanto riguarda il parametro “irrigazione” il territorio comunale di Ortacesus è servito dalla condotta irrigua (peraltro vecchia e danneggiata, tanto da essere in gran parte inutilizzata) per una superficie inferiore al cinquanta per cento, quota che non giustifica l’inserimento nell’elenco dei centri senza svantaggi.

Il Tar ha accolto il ricorso, con il conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui escludono dall’elenco dei territori svantaggiati il Comune di Ortacesus.

Le reazioni

Davide batte Golia. La soddisfazione per aver ottenuto giustizia è grande nel piccolo centro della Trexenta, ma proprio gli agricoltori che hanno sfidato il Governo adesso provano a smorzare gli entusiasmi. «Abbiamo vinto una battaglia e non la guerra – dicono –, il Ministero ha sessanta giorni di tempo dalla deposizione della sentenza per appellarsi al Consiglio di Stato. Perciò dobbiamo essere prudenti e soprattutto non dobbiamo distrarci».

La situazione

Allo stato attuale in tutta la Trexenta soltanto il Comune di Senorbì (storicamente considerato territorio senza svantaggi naturali) risulta escluso da una serie di contributi e investimenti comunitari per lo sviluppo delle imprese agricole.

Per questo motivo gli agricoltori e gli allevatori senorbiesi, dopo una serie di incontri che si sono svolti in Municipio alla presenza del sindaco Alessandro Pireddu, hanno deciso di presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

