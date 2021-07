Il Tar riabilita la presidente del Consiglio 

Rita Ambu da domani riprenderà il suo posto nel banco della presidenza del Consiglio comunale. La sua nomina era stata revocata con una delibera votata dalla maggioranza e da parte della minoranza lo scorso autunno: ora il Tar ha annullato il provvedimento di destituzione. Il sindaco Pietro Pisu dovrà così fare un passo indietro e dal prossimo incontro nell’Aula di via Giofra non sarà, infatti, più lui a presiedere la seduta. Una doccia fredda per il Comune di Quartucciu, costretto a pagare le spese legali del ricorso (3. 500 euro).

La decisione

I giudici amministrativi ha dunque dato ragione a Rita Ambu: la presidente, rappresentata e difesa dalle avvocate Matilde Mura e Giulia Atzori, ha impugnato la delibera della sua stessa maggioranza e presentato ricorso. Il tribunale, analizzate tutte le motivazioni messe nero su bianco in un memoriale articolato in venti punti, firmato dal primo cittadino e da buona parte dei consiglieri che per mesi hanno chiesto la “testa” della presidente, ha “smontato” ogni singolo punto dando ragione ad Ambu.

«Lunedì sarò negli uffici di via Nazionale per richiedere subito la convocazione del Consiglio comunale», dice Rita Ambu subito dopo aver ricevuto la notizia della vittoria.

«Sono molto felice, sono sicura di aver agito sempre rispettando il regolamento e lo statuto del Consiglio comunale. Nessuna sete di vendetta, riprenderò legittimamente il mio posto in uno spirito di collaborazione e auspico che da oggi i rapporti non siano tesi, bensì proficui per il bene della città e di tutta la collettività che rappresentiamo».

La mossa

Rita Ambu tende dunque la mano a quella maggioranza con cui, ormai quattro anni fa, ha vinto le elezioni e con cui da un anno a questa parte, invece, i rapporti si sono incrinati. Numerose le accuse volate durante gli incontri in Aula, spesso sfociate anche in critiche rivolte alla persona e non al ruolo che la stessa svolgeva. Parzialità, mancanza di neutralità, incapacità di gestire e condurre il Consiglio, sono solo alcune delle accuse arrivate lo scorso autunno alla presidente che sembrava «non godere più della fiducia» della Giunta, di alcuni consiglieri di maggioranza e di Tonio Piras, consigliere, invece, di minoranza.

Accuse e critiche che il Tar con una sentenza ha rimandato ai mittenti, affermando che «nessuna delle molteplici contestazioni sollevate si rivela idonea a sostenere il provvedimento, gravemente lesivo, di revoca, che è stato assunto ai danni di Rita Ambu».

Il giudizio

Per il tribunale, infatti, non sono riconoscibili inadempienze, commesse dalla presidente del Consiglio «nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di gestione, di legittimità e di controllo durante le sedute, anche “da remoto” e nel corso dell’organizzazione dei lavori del Consiglio». Non solo: la sentenza spiega che «non sono rinvenibili comportamenti e condotte della presidente connotate da grave e ripetuta violazione dei compiti, così come non sono emersi profili, censurabili, di violazione del principio di neutralità nella gestione dei lavori».

In conclusione il Tar ha deciso che Rita Ambu potrà riprendere il suo posto di presidente del Consiglio comunale di Quartucciu in quanto «ha svolto il proprio ruolo istituzionale nell’interesse del Consiglio, nella sua interezza, compiendo le fondamentali funzioni, dirigendo i lavori e svolgendo le attività in un’ottica di garanzia ed imparzialità».

